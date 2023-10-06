https://ria.ru/20231006/kuban-1901078506.html

На Кубани туроператорам из других регионов презентуют винные маршруты края

На Кубани туроператорам из других регионов презентуют винные маршруты края - РИА Новости, 06.10.2023

На Кубани туроператорам из других регионов презентуют винные маршруты края

Экскурсии для туроператоров из других регионов, организованные по объектам маршрута "Винные дороги Краснодарского края", позволят привлечь на Кубань новых... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:52

2023-10-06T21:52

2023-10-06T21:52

краснодарский край

анапа

новороссийск

геленджик

абрау-дюрсо

фанагория

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Экскурсии для туроператоров из других регионов, организованные по объектам маршрута "Винные дороги Краснодарского края", позволят привлечь на Кубань новых туристов и активизировать внутренний туризм, сообщает краевая администрация. По данным пресс-службы администрации, экскурсии по объектам маршрута проходят с 3 по 7 октября. Программа включает девять объектов нацмаршрута в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах. "Этот маршрут мы запустили год назад в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В него входят более 200 объектов – гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями различной продолжительности. Маршрут особенно хорош для межсезонья. Чтобы оценить это и активизировать внутренний туризм, мы пригласили представителей крупнейших туроператоров из различных регионов страны, чтобы лично проследовать "винными дорогами" Кубани и вернуться к нам с туристами", – передает пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого. Отмечается, что туроператоры познакомятся с технологическими процессами создания вина и современной инфраструктурой центра винного туризма "Южная винодельческая компания", посетят агропромышленную фирму "Фанагория" в Темрюкском районе. Гостей также ждут экскурсии в винодельнях под Анапой - "Скалистый берег", "Винное подворье старого грека", "Шато Андре", а также в Крымском районе - "Гунько Вайнери", в Геленджике - "Шато де Талю". Участников тура встретят в русском винном доме "Абрау-Дюрсо" и винодельне "Мысхако" в Новороссийске. С краевым турмаршрутом знакомятся представители агентств из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, а также Сочи и Краснодара. По пути следования "винных дорог" гости посещают и примечательные туристические объекты: Таманский музейный комплекс, фермерское хозяйство "Коза хутор", музей-заповедник "Фанагория", археологический музей "Горгиппия", культурный центр "Старый парк" и "Галерея света Абрау", добавила пресс-служба. Развитие энотуризма на Кубани обусловлено природными и историческими факторами. В регионе находится треть всех виноградников России. Порядка 30 виноделен совмещают производство вина с приемом туристов, 20 из таких объектов вошли в национальный маршрут "Винные дороги Краснодарского края", заключают власти.

https://ria.ru/20231006/khakaton-1901077383.html

https://ria.ru/20231006/kuban-1901064899.html

https://ria.ru/20231005/sezon-1900830723.html

анапа

новороссийск

геленджик

краснодарский край

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анапа, новороссийск, геленджик, абрау-дюрсо, фанагория, краснодарский край