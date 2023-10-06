На Кубани туроператорам из других регионов презентуют винные маршруты края
На Кубани туроператорам из других регионов презентуют винные маршруты края
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Экскурсии для туроператоров из других регионов, организованные по объектам маршрута "Винные дороги Краснодарского края", позволят привлечь на Кубань новых туристов и активизировать внутренний туризм, сообщает краевая администрация.
По данным пресс-службы администрации, экскурсии по объектам маршрута проходят с 3 по 7 октября. Программа включает девять объектов нацмаршрута в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах.
"Этот маршрут мы запустили год назад в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В него входят более 200 объектов – гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями различной продолжительности. Маршрут особенно хорош для межсезонья. Чтобы оценить это и активизировать внутренний туризм, мы пригласили представителей крупнейших туроператоров из различных регионов страны, чтобы лично проследовать "винными дорогами" Кубани и вернуться к нам с туристами", – передает пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.
Отмечается, что туроператоры познакомятся с технологическими процессами создания вина и современной инфраструктурой центра винного туризма "Южная винодельческая компания", посетят агропромышленную фирму "Фанагория" в Темрюкском районе. Гостей также ждут экскурсии в винодельнях под Анапой - "Скалистый берег", "Винное подворье старого грека", "Шато Андре", а также в Крымском районе - "Гунько Вайнери", в Геленджике - "Шато де Талю". Участников тура встретят в русском винном доме "Абрау-Дюрсо" и винодельне "Мысхако" в Новороссийске.
С краевым турмаршрутом знакомятся представители агентств из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, а также Сочи и Краснодара. По пути следования "винных дорог" гости посещают и примечательные туристические объекты: Таманский музейный комплекс, фермерское хозяйство "Коза хутор", музей-заповедник "Фанагория", археологический музей "Горгиппия", культурный центр "Старый парк" и "Галерея света Абрау", добавила пресс-служба.
Развитие энотуризма на Кубани обусловлено природными и историческими факторами. В регионе находится треть всех виноградников России. Порядка 30 виноделен совмещают производство вина с приемом туристов, 20 из таких объектов вошли в национальный маршрут "Винные дороги Краснодарского края", заключают власти.