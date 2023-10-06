https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля

"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля - РИА Новости, 06.10.2023

"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля

Брали котят через интернет и всячески издевались — в Ярославской области двоих школьников подозревают в живодерстве. Защитники животных уверяют, что такое... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:04

происшествия

ярославль

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Брали котят через интернет и всячески издевались — в Ярославской области двоих школьников подозревают в живодерстве. Защитники животных уверяют, что такое происходит постоянно. О громкой истории — в материале РИА Новости."Ничего ужаснее не видел"В конце сентября подольскому зоозащитнику Игорю Айрапетяну скинули шокирующую видеозапись. На кадрах видно, как подросток держит котенка за голову, а туловище сует в мясорубку и вручную начинает медленно перекручивать. Школьника это лишь забавляет. Расправившись с первым, он берется за второго.Волонтеры выяснили, что ролик записали в Ярославле. "Ничего более ужасного я в жизни не видел, хотя насмотрелся всякого", — признается Айрапетян.Установили и личность живодера. Им оказался 14-летний ученик местной школы Даниил (имя несовершеннолетнего изменено). По словам зоозащитника, молодой человек вырос в благополучной семье, на каких-либо профилактических учетах не состоит. Имя другого подростка, снимавшего жестокую расправу, пока неизвестно."Я поехал в Ярославль и подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье 245 УК России, — говорит зоозащитник. — Также записал видеообращение к начальнику кировского районного отдела МВД с просьбой не спускать историю на тормозах".Любитель рыжего цветаБывшая девушка Даниила сообщила волонтерам, что на видео — далеко не первая расправа. Школьник находит жертв через объявления "отдам в добрые руки" в интернете."В начале августа я разместила пост о трех котятах от моей кошки, — рассказывает бывшая владелица убитого питомца Эвелина. — В этот же день мне написал подросток и попросил двоих в подарок маме. Ничего подозрительного в его поведении не заметила. Напротив, он показался очень приветливым и воспитанным. Казалось, такой и мухи не обидит".Уже вечером Эвелина встретилась с ним. Однако вместо двух школьник согласился взять лишь одного — рыжего. Пообещал за ним ухаживать.Напоследок девушка попросила Даниила оставить номер телефона, чтобы следить за судьбой животного."Через день я поинтересовалась, как котенок себя чувствует, и попросила прислать фотографию, — продолжает Эвелина. — Он сказал, что сейчас не дома и не может этого сделать, а потом и вовсе стал меня игнорировать".Спустя неделю с ней связалась другая жительница Ярославля, у которой подросток брал котенка — тоже рыжего. А затем жестоко с ним расправился.Причем горожанка узнала это от самого Даниила: он подробно описал убийство, предлагал прислать видео с расправой. Перепуганная женщина сразу заявила в полицию. Но все ограничилось профилактической беседой с юным живодером.Эвелина тоже обратилась в правоохранительные органы, однако никаких доказательств у нее не было. Пока в конце сентября в интернете не появилась видеозапись "казни"."В одном из двух убитых котят я узнала своего и была просто шокирована, — рассказывает она. — Написала повторное заявление и на этот раз приложила диск с записью убийства, а также несколько скриншотов. Вскоре пришел ответ, что файл с видеороликом по каким-то причинам не открывается. С тех пор никто со мной не связывался. Боюсь, что дело вообще замнут. Ведь, по слухам, отец школьника — известный в городе адвокат".Суровое наказаниеПо данным ярославской областной прокуратуры, уголовное дело по статье 245 УК сотрудники МВД возбудили лишь после появления видеозаписи в соцсетях. Квалифицировали преступление максимально сурово: "Жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов и публичной демонстрацией, в том числе в интернете или СМИ".Сейчас в материалах фигурируют два человека — сам живодер и оператор. По данным Игоря Айрапетяна, сотрудники правоохранительных уже вызывали 14-летнего Даниила с родителями. После чего отпустили: санкция статьи не предусматривает заключение под стражу на время расследования.И Айрапетян, и Эвелина намерены добиваться для подростка самого сурового наказания, предусмотренного статьей 245 УК России, — до пяти лет лишения свободы. Зоозащитник также планирует подать иск о компенсации морального вреда из-за просмотра шокирующей видеозаписи.

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

ярославль

россия

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, ярославль, россия