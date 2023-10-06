https://ria.ru/20231006/koran-1901077648.html

В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана

В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана - РИА Новости, 06.10.2023

В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана

Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:45

2023-10-06T21:45

2023-10-06T21:55

грозный

волгоград

россия

рамзан кадыров

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных суда. "Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г." - говорится в сообщении. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину. Глава Чечни опубликовал соответствующее видео и заявил, что гордится сыном, у которого, по его мнению, формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом.

https://ria.ru/20230929/koran-1899380039.html

https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html

грозный

волгоград

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грозный, волгоград, россия, рамзан кадыров, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия