Рейтинг@Mail.ru
В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 06.10.2023 (обновлено: 21:55 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/koran-1901077648.html
В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана
В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана - РИА Новости, 06.10.2023
В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана
Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:45
2023-10-06T21:55
грозный
волгоград
россия
рамзан кадыров
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных суда. "Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г." - говорится в сообщении. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину. Глава Чечни опубликовал соответствующее видео и заявил, что гордится сыном, у которого, по его мнению, формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом.
https://ria.ru/20230929/koran-1899380039.html
https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html
грозный
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, волгоград, россия, рамзан кадыров, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Грозный, Волгоград, Россия, Рамзан Кадыров, Татьяна Москалькова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Грозном 9 октября будут судить жителя Волгограда за сожжение Корана

В Грозном 9 октября будут судить волгоградца Журавеля за акцию сожжения Корана

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных суда.
"Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г." - говорится в сообщении.
Коран - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию
29 сентября, 11:44
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину. Глава Чечни опубликовал соответствующее видео и заявил, что гордится сыном, у которого, по его мнению, формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом.
Беспорядки в районе Русенгорд шведского города Мальмё. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана
4 сентября, 11:45
 
ГрозныйВолгоградРоссияРамзан КадыровТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала