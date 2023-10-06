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В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару - РИА Новости, 06.10.2023
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару
Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:49
2023-10-06T17:49
2023-10-06T17:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы 19-летнюю лошадь по кличке Клара, сообщило ведомство. Спасатели города Тосно в пятницу получили сообщение о том, что в поселке Шапки в канаву провалилась лошадь, которая ушла из конюшни накануне вечером. "На помощь сбежавшему животному приехали не только спасатели, но и трактор, нанятый хозяйкой беглянки. С помощью лебёдки аварийно-спасательного автомобиля и трактора животное благополучно достали из западни и передали обеспокоенной хозяйке", - говорится в сообщении. Как уточнили в областном комитете правопорядка и безопасности, спасенной лошади по кличке Клара 19 лет.
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Хорошие новости, Ленинградская область, Тосно
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару
В Ленинградской области спасли с помощью трактора упавшую в канаву лошадь Клару
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы 19-летнюю лошадь по кличке Клара, сообщило ведомство.
Спасатели города Тосно
в пятницу получили сообщение о том, что в поселке Шапки в канаву провалилась лошадь, которая ушла из конюшни накануне вечером.
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"На помощь сбежавшему животному приехали не только спасатели, но и трактор, нанятый хозяйкой беглянки. С помощью лебёдки аварийно-спасательного автомобиля и трактора животное благополучно достали из западни и передали обеспокоенной хозяйке", - говорится в сообщении.
Как уточнили в областном комитете правопорядка и безопасности, спасенной лошади по кличке Клара 19 лет.
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