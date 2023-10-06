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В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару - РИА Новости, 06.10.2023
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Хорошие новости
 
17:49 06.10.2023 (обновлено: 17:53 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/klara-1901021780.html
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару - РИА Новости, 06.10.2023
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару
Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:49
2023-10-06T17:53
хорошие новости
ленинградская область
тосно
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы 19-летнюю лошадь по кличке Клара, сообщило ведомство. Спасатели города Тосно в пятницу получили сообщение о том, что в поселке Шапки в канаву провалилась лошадь, которая ушла из конюшни накануне вечером. "На помощь сбежавшему животному приехали не только спасатели, но и трактор, нанятый хозяйкой беглянки. С помощью лебёдки аварийно-спасательного автомобиля и трактора животное благополучно достали из западни и передали обеспокоенной хозяйке", - говорится в сообщении. Как уточнили в областном комитете правопорядка и безопасности, спасенной лошади по кличке Клара 19 лет.
https://ria.ru/20231006/lani-1900982241.html
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ленинградская область, тосно
Хорошие новости, Ленинградская область, Тосно
В Ленинградской области спасли упавшую в канаву лошадь Клару

В Ленинградской области спасли с помощью трактора упавшую в канаву лошадь Клару

© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО/ВКонтактеСпасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области оказали помощь лошади в поселке Шапки
Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области оказали помощь лошади в поселке Шапки - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО/ВКонтакте
Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области оказали помощь лошади в поселке Шапки
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Специалистам аварийно-спасательной службы Ленинградской области пришлось задействовать лебедку служебного автомобиля и трактор, чтобы вызволить из канавы 19-летнюю лошадь по кличке Клара, сообщило ведомство.
Спасатели города Тосно в пятницу получили сообщение о том, что в поселке Шапки в канаву провалилась лошадь, которая ушла из конюшни накануне вечером.
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Вчера, 16:00
"На помощь сбежавшему животному приехали не только спасатели, но и трактор, нанятый хозяйкой беглянки. С помощью лебёдки аварийно-спасательного автомобиля и трактора животное благополучно достали из западни и передали обеспокоенной хозяйке", - говорится в сообщении.
Как уточнили в областном комитете правопорядка и безопасности, спасенной лошади по кличке Клара 19 лет.
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