Рейтинг@Mail.ru
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 06.10.2023 (обновлено: 01:19 07.10.2023)
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики - РИА Новости, 07.10.2023
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-06T21:43
2023-10-07T01:19
волгоград
рамзан кадыров
адам делимханов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901077812_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_30dcf7fa1da516d3f7a1445ef463ac04.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале. &quot;Я с большим удовольствием поздравляю... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики —Герой Чеченской Республики&quot;, — написал парламентарий. Он назвал Адама примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, который с юных лет проявлял лидерские качества и стремился к саморазвитию. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901077812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac92ec7af522801ea96d4b8e5f91262c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, рамзан кадыров, адам делимханов, общество
Волгоград, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Общество
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики

Депутат ГД Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам (справа)
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам (справа) - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам (справа). Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале.
«

"Я с большим удовольствием поздравляю... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики Герой Чеченской Республики", — написал парламентарий.

Он назвал Адама примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, который с юных лет проявлял лидерские качества и стремился к саморазвитию.
В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
3 октября, 12:01
 
ВолгоградРамзан КадыровАдам ДелимхановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала