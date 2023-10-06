https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики - РИА Новости, 07.10.2023
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-06T21:43
2023-10-06T21:43
2023-10-07T01:19
волгоград
рамзан кадыров
адам делимханов
общество
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ГРОЗНЫЙ, 6 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале. "Я с большим удовольствием поздравляю... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики —Герой Чеченской Республики", — написал парламентарий. Он назвал Адама примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, который с юных лет проявлял лидерские качества и стремился к саморазвитию. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html
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волгоград, рамзан кадыров, адам делимханов, общество
Волгоград, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Общество
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Депутат ГД Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни