https://ria.ru/20231006/ii-1900855011.html

Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за "китайской угрозы"

Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за "китайской угрозы" - РИА Новости, 06.10.2023

Пентагон создает ИИ для ВМС США в Азии из-за "китайской угрозы"

Пентагон ускоренно разрабатывает средства на основе искусственного интеллекта (ИИ) для главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Джона РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:04

2023-10-06T09:04

2023-10-06T09:05

в мире

сша

китай

украина

джо байден

дональд трамп

нэнси пелоси

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пентагон ускоренно разрабатывает средства на основе искусственного интеллекта (ИИ) для главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Джона Акилино, который сосредоточен на "угрозе", исходящей со стороны Китая, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. Как заявила Хиск в интервью агентству Блумберг, ИИ сможет помочь адмиралу Акилино, который сосредоточен на угрозе, якобы исходящей со стороны Китая, в решении ряда проблем, "которые его больше всего беспокоят". "Мы помогаем ему с этим", - заявила Хикс, отметив, что усилия Пентагона направлены на разработку приложений ИИ для Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, которые позволят "установить связь между командующими и их силами и увеличить объем данных, которые они могут анализировать одновременно". По словам замминистра обороны США, Пентагон сейчас занимается разработкой 800 проектов, связанных с ИИ, и ускорил свои усилия в этом направлении. Хикс утверждает, что Пентагон разработал самую ответственную политику использования ИИ среди всех вооруженных сил и сделал развитие ИИ своим приоритетом. Она добавила, что конфликт на Украине показал силу обмена данными среди военных практически в режиме реального времени, отметив, что способность быстро действовать на основе точной информации дает "значительное преимущество для любой армии". Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.

https://ria.ru/20231004/ii-1900449681.html

https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900506763.html

сша

китай

украина

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в мире, сша, китай, украина, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, министерство обороны сша, ии