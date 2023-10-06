https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах - РИА Новости, 06.10.2023

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах

Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором в том числе предлагается запретить мигрантам работать в сфере медицинских... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:02

2023-10-06T14:02

2023-10-06T14:03

общество

сергей миронов

олег нилов

андрей кузнецов (теннисист)

госдума рф

мигранты

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором в том числе предлагается запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, фармацевтике и такси, он доступен в думской электронной базе. Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Андреем Кузнецовым, Михаилом Делягиным, Николаем Новичковым, Яной Лантратовой и Александром Аксененко. "Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

https://ria.ru/20231005/vybory-1900663774.html

https://ria.ru/20231006/duma-1900913594.html

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общество, сергей миронов, олег нилов, андрей кузнецов (теннисист), госдума рф, мигранты