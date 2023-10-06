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В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах - РИА Новости, 06.10.2023
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14:02 06.10.2023 (обновлено: 14:03 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах - РИА Новости, 06.10.2023
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором в том числе предлагается запретить мигрантам работать в сфере медицинских... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:02
2023-10-06T14:03
общество
сергей миронов
олег нилов
андрей кузнецов (теннисист)
госдума рф
мигранты
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором в том числе предлагается запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, фармацевтике и такси, он доступен в думской электронной базе. Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Андреем Кузнецовым, Михаилом Делягиным, Николаем Новичковым, Яной Лантратовой и Александром Аксененко. "Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
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общество, сергей миронов, олег нилов, андрей кузнецов (теннисист), госдума рф, мигранты
Общество, Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов (теннисист), Госдума РФ, Мигранты
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах

© РИА Новости / Марина Маковецкая | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Марина Маковецкая
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Трудовые мигранты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором в том числе предлагается запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, фармацевтике и такси, он доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Андреем Кузнецовым, Михаилом Делягиным, Николаем Новичковым, Яной Лантратовой и Александром Аксененко.
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"Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
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