https://ria.ru/20231006/fabrika-1901042129.html

Резидент АЗ открыл фабрику по производству лосося в Мурманской области

Резидент АЗ открыл фабрику по производству лосося в Мурманской области - РИА Новости, 06.10.2023

Резидент АЗ открыл фабрику по производству лосося в Мурманской области

Резидент Арктической зоны РФ ООО "Русский лосось" открыл в поселке Лиинахамари Мурманской области фабрику по переработке охлажденного лосося мощностью 165 тонн... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:59

2023-10-06T18:59

2023-10-06T18:59

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мурманская область

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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Резидент Арктической зоны РФ ООО "Русский лосось" открыл в поселке Лиинахамари Мурманской области фабрику по переработке охлажденного лосося мощностью 165 тонн в сутки, инвестиции в этот проект превысили миллиард рублей, сообщило министерство информационной политики региона. "Рыбная отрасль для Кольского края всегда имела большое значение. И сегодня ее былая мощь вновь возрастает. Свой вклад в развитие рыбопромышленности активно вносят резиденты АЗРФ. Открывается новый рынок, а это значит, что фабрика будет работать. Принципиально важно, что появились новые дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и с качественными условиями", - сказал присутствовавший на открытии фабрики губернатор региона Андрей Чибис. Как отметили в министерстве, в реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестировано около 1,1 миллиарда рублей. Мощность предприятия – 165 тонн охлажденной рыбы в сутки. Это первое предприятие в Северо-Западном федеральном округе, специализирующееся на безотходной и экологически чистой переработке живого атлантического лосося и форели. Как отметил генеральный директор ООО "Русский лосось" Павел Тихонов, предприятию удалось достичь почти полностью замкнутого цикла производства рыбной продукции высокой добавочной стоимости. "Рыба выращивается руками рыбоводов с помощью всех сопутствующих служб – судоводителей, водолазов и так далее. Она выращивается два года. Через фабрику рыба проходит в течение максимум 1,5 часов. Далее она сразу грузится в машину и уезжает в Московскую и Ленинградскую области уже на реализацию", – сказал генеральный директор ООО "Русский лосось" Павел Тихонов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в правительстве региона, реализация этого проекта в статусе резидента АЗРФ позволила инвестору приступить ко второму этапу проекта – выращиванию форели на озере Нялъявр. Весной 2023 года резидент АЗРФ оформил право пользования новым рыбоводным участком, и уже летом было ввезено более 450 тысяч штук молоди форели. "Выращивание форели позволит дополнительно загрузить фабрику сырьем и использовать имеющиеся мощности максимально эффективно", - пояснили в министерстве. По отмечает инвестор, с запуском рыбоводного завода зарыбление озера Нялъявр будут вести собственным посадочным материалом, а корма закупать у партнеров в России и Белоруссии. Общая стоимость строительства комплекса объектов марикультуры, фабрики по убою и переработке атлантического лосося и смолтового завода, включая сооружения для очистки всех сточных вод, рыбоводную и береговую инфраструктуру, оценивается в размере свыше 6 миллиардов рублей. В рамках реализации инвестпроекта будет создано более 120 рабочих мест. "Несмотря на сложности, все получилось, и мы рассчитываем на то, что "Русский лосось" продолжит активно развиваться, инвестировать, а мы всячески будем помогать. Каждый резидент сопровождается нашим правительством и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", – сказал Чибис. В настоящее время в Мурманской области 25 резидентов АЗРФ вывели свои проекты на стадию эксплуатации. Всего же в регионе более 200 резидентов АЗРФ, инвесторы вложили в экономику региона 31 миллиард рублей и создали рабочие места для 2,2 тысячи северян.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1898013321.html

https://ria.ru/20230927/mazut-1899030252.html

https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html

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мурманская область, россия, ленинградская область, андрей чибис