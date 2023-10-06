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СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде - РИА Новости, 06.10.2023
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12:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/es-1900900025.html
СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде
СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде
Встреча глав европейских государств в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, которая преподносилась как возможность обсудить... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:00
2023-10-06T12:00
в мире
азербайджан
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
армения
politico
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Встреча глав европейских государств в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, которая преподносилась как возможность обсудить вопросы урегулирования ряда конфликтов на континенте, завершилась провалом, в частности, из-за того, что в ней не приняли участие "ключевые игроки", сообщает газета Politico. Издание отмечает, что третий саммит сообщества преподносился как возможность для участников обсудить вопросы урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, уменьшения напряженности на Балканах, а также вопрос безопасности на континенте, однако не принес успехов. "Саммит, собравший около 50 лидеров Европы, десятки помощников и множество журналистов, закончился провалом, поскольку участники встречи не смогли добиться существенного прогресса в вопросах разрешения конфликтов, стоящих на пороге Европы или по другим проблемам региона", - говорится в материале газеты. По оценкам газеты, европейским лидерам не удалось продвинуться в вопросах разрешения ряда конфликтов ввиду того, что на саммите не были представлены ключевые для этих регионов игроки, в частности, во встрече не приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, газета отмечает, что организаторы встречи в последний момент отменили запланированную пресс-конференцию, на которой должны были присутствовать около 700 журналистов. Испания не прокомментировала отмену пресс-конференции, однако издание со ссылкой на европейского дипломата пишет, что в заявлениях для прессы почти не было необходимости, поскольку в ходе встречи участникам не удалось решить "важные вопросы". Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231006/es-1900865334.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, politico, евросоюз
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Армения, Politico, Евросоюз
СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде

Politico: саммит глав ЕС в Гранаде провалился из-за отсутствия ключевых игроков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Встреча глав европейских государств в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, которая преподносилась как возможность обсудить вопросы урегулирования ряда конфликтов на континенте, завершилась провалом, в частности, из-за того, что в ней не приняли участие "ключевые игроки", сообщает газета Politico.
Издание отмечает, что третий саммит сообщества преподносился как возможность для участников обсудить вопросы урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, уменьшения напряженности на Балканах, а также вопрос безопасности на континенте, однако не принес успехов.
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"Саммит, собравший около 50 лидеров Европы, десятки помощников и множество журналистов, закончился провалом, поскольку участники встречи не смогли добиться существенного прогресса в вопросах разрешения конфликтов, стоящих на пороге Европы или по другим проблемам региона", - говорится в материале газеты.
По оценкам газеты, европейским лидерам не удалось продвинуться в вопросах разрешения ряда конфликтов ввиду того, что на саммите не были представлены ключевые для этих регионов игроки, в частности, во встрече не приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, газета отмечает, что организаторы встречи в последний момент отменили запланированную пресс-конференцию, на которой должны были присутствовать около 700 журналистов. Испания не прокомментировала отмену пресс-конференции, однако издание со ссылкой на европейского дипломата пишет, что в заявлениях для прессы почти не было необходимости, поскольку в ходе встречи участникам не удалось решить "важные вопросы".
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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