https://ria.ru/20231006/es-1900865334.html

Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе

Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе - РИА Новости, 06.10.2023

Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:04

2023-10-06T10:04

2023-10-06T13:03

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азербайджан

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде."Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении", — сказал он.Накануне Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Алиев отказался участвовать в этих переговорах.Как сообщали азербайджанские СМИ, Баку настаивал, чтобы участие во встрече принимала также Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.

https://ria.ru/20231005/armeniya-1900817827.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900760058.html

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в мире, армения, евросоюз, азербайджан, евросовет, брюссель