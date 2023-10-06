https://ria.ru/20231006/es-1900842448.html

В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине

В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине - РИА Новости, 06.10.2023

В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине

Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T05:17

2023-10-06T05:17

2023-10-06T05:17

в мире

украина

польша

киев

владимир зеленский

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха."Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему", — возмутился Важеха.Он добавил, что в случае присоединения Украины к ЕС поляка придется не только платить гигантские суммы денег из-за "абсурдной климатической политики", но и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900727191.html

украина

польша

киев

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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз