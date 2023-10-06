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В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине - РИА Новости, 06.10.2023
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05:17 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/es-1900842448.html
В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине
В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине - РИА Новости, 06.10.2023
В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине
Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:17
2023-10-06T05:17
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха."Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему", — возмутился Важеха.Он добавил, что в случае присоединения Украины к ЕС поляка придется не только платить гигантские суммы денег из-за "абсурдной климатической политики", но и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
В Польше испугались "самоубийственного" решения ЕС по Украине

Журналист Важеха: принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха.
«
"Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему", — возмутился Важеха.
Он добавил, что в случае присоединения Украины к ЕС поляка придется не только платить гигантские суммы денег из-за "абсурдной климатической политики", но и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.
В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
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