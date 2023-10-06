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Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном - РИА Новости, 06.10.2023
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18:38 06.10.2023 (обновлено: 18:43 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ekonomika-1901036902.html
Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном
Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном - РИА Новости, 06.10.2023
Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был продемонстрирована обоюдная готовность к... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:38
2023-10-06T18:43
экономика
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации."В ходе переговоров, естественно, весьма подробно обсуждалась тематика экономического взаимодействия и была продемонстрирована обоюдная готовность к его дальнейшему углублению и диверсификации", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.Президент также отметил, что Россия и Узбекистан из года в год последовательно наращивают взаимную торговлю, в прошлом году он увеличился более чем на четверть."При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. И в нынешнем году рост встречных экспортных и импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%. Это далеко не предел. У нас очень хорошие возможности", - добавил Путин."Прорабатывается и находится в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов", - добавил президент.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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экономика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Экономика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном

Путин: РФ и Узбекистан прорабатывают около ста совместных экономических проектов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации.
"В ходе переговоров, естественно, весьма подробно обсуждалась тематика экономического взаимодействия и была продемонстрирована обоюдная готовность к его дальнейшему углублению и диверсификации", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Президент также отметил, что Россия и Узбекистан из года в год последовательно наращивают взаимную торговлю, в прошлом году он увеличился более чем на четверть.
"При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. И в нынешнем году рост встречных экспортных и импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%. Это далеко не предел. У нас очень хорошие возможности", - добавил Путин.
"Прорабатывается и находится в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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ЭкономикаУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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