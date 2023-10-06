https://ria.ru/20231006/ekonomika-1901036902.html

Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном

Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном - РИА Новости, 06.10.2023

Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был продемонстрирована обоюдная готовность к... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:38

2023-10-06T18:38

2023-10-06T18:43

экономика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации."В ходе переговоров, естественно, весьма подробно обсуждалась тематика экономического взаимодействия и была продемонстрирована обоюдная готовность к его дальнейшему углублению и диверсификации", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.Президент также отметил, что Россия и Узбекистан из года в год последовательно наращивают взаимную торговлю, в прошлом году он увеличился более чем на четверть."При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. И в нынешнем году рост встречных экспортных и импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%. Это далеко не предел. У нас очень хорошие возможности", - добавил Путин."Прорабатывается и находится в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов", - добавил президент.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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экономика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев