https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего - РИА Новости, 06.10.2023
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:18
2023-10-06T10:18
2023-10-06T10:37
культура
николай дроздов
здоровье - общество
новости культуры
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и композитор Дмитрий Дунаев.Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дроздова якобы обнаружили рак, и он находится в больнице в тяжелом состоянии."С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо", - сказал Дунаев. Также он подчеркнул, что супруга телеведущего очень переживает, что со всех сторон звонят журналисты и говорят очень нехорошие вещи.
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай дроздов, здоровье - общество, новости культуры
Культура, Николай Дроздов, Здоровье - Общество, Новости культуры
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
Друг Николая Дроздова: телеведущий хорошо себя чувствует, у него нет рака
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дроздова якобы обнаружили рак, и он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо", - сказал Дунаев. Также он подчеркнул, что супруга телеведущего очень переживает, что со всех сторон звонят журналисты и говорят очень нехорошие вещи.
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации