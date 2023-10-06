https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего - РИА Новости, 06.10.2023

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:18

2023-10-06T10:18

2023-10-06T10:37

культура

николай дроздов

здоровье - общество

новости культуры

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и композитор Дмитрий Дунаев.Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дроздова якобы обнаружили рак, и он находится в больнице в тяжелом состоянии."С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо", - сказал Дунаев. Также он подчеркнул, что супруга телеведущего очень переживает, что со всех сторон звонят журналисты и говорят очень нехорошие вещи.

https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай дроздов, здоровье - общество, новости культуры