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Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего - РИА Новости, 06.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:18 06.10.2023 (обновлено: 10:37 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего - РИА Новости, 06.10.2023
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:18
2023-10-06T10:37
культура
николай дроздов
здоровье - общество
новости культуры
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и композитор Дмитрий Дунаев.Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дроздова якобы обнаружили рак, и он находится в больнице в тяжелом состоянии."С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо", - сказал Дунаев. Также он подчеркнул, что супруга телеведущего очень переживает, что со всех сторон звонят журналисты и говорят очень нехорошие вещи.
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
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николай дроздов, здоровье - общество, новости культуры
Культура, Николай Дроздов, Здоровье - Общество, Новости культуры
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего

Друг Николая Дроздова: телеведущий хорошо себя чувствует, у него нет рака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВедущий программы "В мире животных" Николай Дроздов
Ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дроздова якобы обнаружили рак, и он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо", - сказал Дунаев. Также он подчеркнул, что супруга телеведущего очень переживает, что со всех сторон звонят журналисты и говорят очень нехорошие вещи.
Ученый-зоолог Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Друг Николая Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации
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