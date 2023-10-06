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Россия и Узбекистан ускорят подготовку договора о соцгарантиях мигрантов

Россия и Узбекистан ускорят подготовку договора о соцгарантиях мигрантов - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан ускорят подготовку договора о соцгарантиях мигрантов

Власти Узбекистана и России ускорят подготовку соглашения о социальных гарантиях для узбекистанских трудовых мигрантов, заявил президент Узбекистана Шавкат... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:40

2023-10-06T18:40

2023-10-06T19:06

узбекистан

россия

в мире

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти Узбекистана и России ускорят подготовку соглашения о социальных гарантиях для узбекистанских трудовых мигрантов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Мирзиеев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."На переговорах отдельно остановились на вопросах усиления социальных гарантий для наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России. Договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения", - сказал Мирзиеев по итогам переговоров в узком и расширенном составах.

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узбекистан, россия, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин