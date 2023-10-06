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Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.10.2023
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19:09 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/borba-1901044598.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом
Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены и дальше тесно сотрудничать в противодействии терроризму, экстремизму, обороту наркотиков, РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:09
2023-10-06T19:09
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены и дальше тесно сотрудничать в противодействии терроризму, экстремизму, обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны заявляют, что в целях обеспечения безопасности и стабильности двух стран в центре внимания будут оставаться противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, торговле людьми и экономическим преступлениям. Стороны подчеркивают необходимость дальнейшего развития и тесного взаимодействия компетентных органов в вопросах противодействия данным угрозам", - говорится в заявлении.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

РФ и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с оборотом наркотиков и оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены и дальше тесно сотрудничать в противодействии терроризму, экстремизму, обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны заявляют, что в целях обеспечения безопасности и стабильности двух стран в центре внимания будут оставаться противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, торговле людьми и экономическим преступлениям. Стороны подчеркивают необходимость дальнейшего развития и тесного взаимодействия компетентных органов в вопросах противодействия данным угрозам", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Вчера, 18:41
 
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