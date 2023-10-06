https://ria.ru/20231006/borba-1901044598.html

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены и дальше тесно сотрудничать в противодействии терроризму, экстремизму, обороту наркотиков, РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:09

2023-10-06T19:09

2023-10-06T19:09

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены и дальше тесно сотрудничать в противодействии терроризму, экстремизму, обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны заявляют, что в целях обеспечения безопасности и стабильности двух стран в центре внимания будут оставаться противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, торговле людьми и экономическим преступлениям. Стороны подчеркивают необходимость дальнейшего развития и тесного взаимодействия компетентных органов в вопросах противодействия данным угрозам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231006/politika-1901037742.html

узбекистан

россия

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире