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В Югре нашли геном вируса АЧС в сосисках и колбасе - РИА Новости, 06.10.2023
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16:05 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/achs-1900983511.html
В Югре нашли геном вируса АЧС в сосисках и колбасе
В Югре нашли геном вируса АЧС в сосисках и колбасе - РИА Новости, 06.10.2023
В Югре нашли геном вируса АЧС в сосисках и колбасе
Геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе, власти как минимум трех муниципалитетов округа... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:05
2023-10-06T16:05
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
югорск
владимирская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе, власти как минимум трех муниципалитетов округа опубликовали предупреждения об этом для местных жителей. Соответствующая информация появилась на официальных сайтах администраций сельских поселений Хулимсунт (Березовский район), Солнечный (Сургутский район) и города Югорска. "Согласно письму от ветслужбы Югры от 29 сентября..., в связи с неоднократными и многочисленными выявлениями продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней (АЧС), и поступающих в реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информируем вас о недопустимости скармливания пищевых отходов в корм животным (свиньям, диким кабанам) свиноводческой продукции ЗАО "Стародворские колбасы", – говорится в сообщении мэрии Солнечного. Отмечается, что речь идет о продукции с датой выработки конец августа – начало сентября: ветчине филейной "Столичная" и колбасе "Докторская" от "Вязанки", также геном вируса АЧС выявлен в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром" от производителя ООО "Владимирский стандарт". О недопустимости скармливания пищевых отходов данной продукции в корм свиньям и диким кабанам предупредили администрации Югорска и поселка Хулимсунт, ссылаясь уже на сведения из управления Россельхознадзора по Владимирской и Ивановской областям. Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230920/achs-1897585845.html
https://ria.ru/20230913/chuma-1896168420.html
ханты-мансийский автономный округ
югорск
владимирская область
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, югорск, владимирская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Владимирская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Югре нашли геном вируса АЧС в сосисках и колбасе

Геном вируса африканской чумы свиней нашли в сосисках и колбасе в Югре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМясоперерабатывающий комбинат
Мясоперерабатывающий комбинат - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мясоперерабатывающий комбинат. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе, власти как минимум трех муниципалитетов округа опубликовали предупреждения об этом для местных жителей.
Соответствующая информация появилась на официальных сайтах администраций сельских поселений Хулимсунт (Березовский район), Солнечный (Сургутский район) и города Югорска.
«
"Согласно письму от ветслужбы Югры от 29 сентября..., в связи с неоднократными и многочисленными выявлениями продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней (АЧС), и поступающих в реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информируем вас о недопустимости скармливания пищевых отходов в корм животным (свиньям, диким кабанам) свиноводческой продукции ЗАО "Стародворские колбасы", – говорится в сообщении мэрии Солнечного.
Отмечается, что речь идет о продукции с датой выработки конец августа – начало сентября: ветчине филейной "Столичная" и колбасе "Докторская" от "Вязанки", также геном вируса АЧС выявлен в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром" от производителя ООО "Владимирский стандарт".
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20 сентября, 16:33
О недопустимости скармливания пищевых отходов данной продукции в корм свиньям и диким кабанам предупредили администрации Югорска и поселка Хулимсунт, ссылаясь уже на сведения из управления Россельхознадзора по Владимирской и Ивановской областям.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свиньи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 17:26
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округЮгорскВладимирская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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