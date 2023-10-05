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Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками

Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками - РИА Новости, 05.10.2023

Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками

Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, он планирует... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:29

литва

роберта метсола

европарламент

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, он планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберте Метсоле, пишет издание Politico. Как пишет издание, Мартинас Норбутас, помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе, сообщил в электронной рассылке о том, что в столовой он купил суп, в котором не должны были содержаться креветки, однако, попробовав его, "сразу понял, что что-то не так". Издание связалось с Нортубасом, и тот сообщил, что успел вовремя принять противоаллергенное средство и сейчас он "в полном порядке", однако призывает парламент принять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания учреждения. Он также заявил, что на следующей неделе планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента, "чтобы обеспечить безопасность сотрудников ЕП". В настоящее время парламент проводит анонимный опрос, в ходе которого евродепутатов и других сотрудников просят высказать свое мнение о страсбургской столовой.

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литва, роберта метсола, европарламент, в мире