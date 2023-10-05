Рейтинг@Mail.ru
Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/zhaloba-1900686880.html
Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками - РИА Новости, 05.10.2023
Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, он планирует... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:29
2023-10-05T14:29
литва
роберта метсола
европарламент
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758109623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4819b00ae42cde20f43048c49409ff40.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, он планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберте Метсоле, пишет издание Politico. Как пишет издание, Мартинас Норбутас, помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе, сообщил в электронной рассылке о том, что в столовой он купил суп, в котором не должны были содержаться креветки, однако, попробовав его, "сразу понял, что что-то не так". Издание связалось с Нортубасом, и тот сообщил, что успел вовремя принять противоаллергенное средство и сейчас он "в полном порядке", однако призывает парламент принять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания учреждения. Он также заявил, что на следующей неделе планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента, "чтобы обеспечить безопасность сотрудников ЕП". В настоящее время парламент проводит анонимный опрос, в ходе которого евродепутатов и других сотрудников просят высказать свое мнение о страсбургской столовой.
https://ria.ru/20230911/arbuz-1895530579.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758109623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58ef55c98c435e99248b19650c5619f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, роберта метсола, европарламент, в мире
Литва, Роберта Метсола, Европарламент, В мире
Литовский депутат хочет пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками

Politico: литовский депутат хочет пожаловаться главе ЕП из-за супа с креветками

© Depositphotos.com / Shaiith79Суп из креветок
Суп из креветок - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Depositphotos.com / Shaiith79
Суп из креветок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, он планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберте Метсоле, пишет издание Politico.
Как пишет издание, Мартинас Норбутас, помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе, сообщил в электронной рассылке о том, что в столовой он купил суп, в котором не должны были содержаться креветки, однако, попробовав его, "сразу понял, что что-то не так".
Издание связалось с Нортубасом, и тот сообщил, что успел вовремя принять противоаллергенное средство и сейчас он "в полном порядке", однако призывает парламент принять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания учреждения. Он также заявил, что на следующей неделе планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента, "чтобы обеспечить безопасность сотрудников ЕП".
В настоящее время парламент проводит анонимный опрос, в ходе которого евродепутатов и других сотрудников просят высказать свое мнение о страсбургской столовой.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Стали известны подробности смерти москвички, съевшей арбуз
11 сентября, 12:09
 
ЛитваРоберта МетсолаЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала