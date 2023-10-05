https://ria.ru/20231005/zerno-1900731925.html

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2023

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе, прогноз по пшенице составляет 90 миллионов тонн, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:36

2023-10-05T16:36

2023-10-05T19:24

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе, прогноз по пшенице составляет 90 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках 25-й российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2023"."Урожай зерна планируем, что станет одним из лучших. Рассчитываем, что при сохранении благоприятной погоды... сможем достичь цифры и в 135 миллионов тонн в чистом весе, из которых порядка 90 миллионов тонн будет пшеница", - сообщил Патрушев.Он заметил, что такой объем несколько меньше прошлогодних показателей, но при этом выше среднемноголетних значений: в текущем году, после рекордов предыдущего, важно было получить сбалансированный урожай, который позволит обеспечить потребности внутреннего рынка, а также дальше наращивать экспорт.В целом, по его мнению, аграрная отрасль в 2023 году вновь покажет рост по многим показателям и во многих сегментах. "В частности, надеюсь, что увеличится производство скота и птицы, молока, продукции аквакультуры, большинства видов продуктов питания; объемы всех сельхозкультур будут выше среднемноголетних значений, точно выше, чем значение за последние 5 лет", - сказал Патрушев.Ранее урожай зерна РФ в 2023 году министерство прогнозировало в объеме 130 миллионов тонн, а экспортный потенциал по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 60 миллионов тонн. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них около 47 миллионов тонн - пшеницы.

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев