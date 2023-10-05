https://ria.ru/20231005/zerno-1900731925.html
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2023
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе, прогноз по пшенице составляет 90 миллионов тонн, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:36
2023-10-05T16:36
2023-10-05T19:24
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе, прогноз по пшенице составляет 90 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках 25-й российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2023"."Урожай зерна планируем, что станет одним из лучших. Рассчитываем, что при сохранении благоприятной погоды... сможем достичь цифры и в 135 миллионов тонн в чистом весе, из которых порядка 90 миллионов тонн будет пшеница", - сообщил Патрушев.Он заметил, что такой объем несколько меньше прошлогодних показателей, но при этом выше среднемноголетних значений: в текущем году, после рекордов предыдущего, важно было получить сбалансированный урожай, который позволит обеспечить потребности внутреннего рынка, а также дальше наращивать экспорт.В целом, по его мнению, аграрная отрасль в 2023 году вновь покажет рост по многим показателям и во многих сегментах. "В частности, надеюсь, что увеличится производство скота и птицы, молока, продукции аквакультуры, большинства видов продуктов питания; объемы всех сельхозкультур будут выше среднемноголетних значений, точно выше, чем значение за последние 5 лет", - сказал Патрушев.Ранее урожай зерна РФ в 2023 году министерство прогнозировало в объеме 130 миллионов тонн, а экспортный потенциал по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 60 миллионов тонн. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них около 47 миллионов тонн - пшеницы.
https://ria.ru/20231005/agrokompleks-1900735952.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год
Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2023 год до 135 миллионов тонн
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России на 2023 год до 135 миллионов тонн в чистом весе, прогноз по пшенице составляет 90 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках 25-й российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2023".
"Урожай зерна планируем, что станет одним из лучших. Рассчитываем, что при сохранении благоприятной погоды... сможем достичь цифры и в 135 миллионов тонн в чистом весе, из которых порядка 90 миллионов тонн будет пшеница", - сообщил Патрушев.
Он заметил, что такой объем несколько меньше прошлогодних показателей, но при этом выше среднемноголетних значений: в текущем году, после рекордов предыдущего, важно было получить сбалансированный урожай, который позволит обеспечить потребности внутреннего рынка, а также дальше наращивать экспорт.
В целом, по его мнению, аграрная отрасль в 2023 году вновь покажет рост по многим показателям и во многих сегментах. "В частности, надеюсь, что увеличится производство скота и птицы, молока, продукции аквакультуры, большинства видов продуктов питания; объемы всех сельхозкультур будут выше среднемноголетних значений, точно выше, чем значение за последние 5 лет", - сказал Патрушев.
Ранее урожай зерна РФ в 2023 году министерство прогнозировало в объеме 130 миллионов тонн, а экспортный потенциал по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 60 миллионов тонн. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них около 47 миллионов тонн - пшеницы.
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