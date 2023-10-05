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В РГПУ им. Герцена открылась выставка, посвященная заслуженным учителям - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:07 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/vystavka-1900720276.html
В РГПУ им. Герцена открылась выставка, посвященная заслуженным учителям
В РГПУ им. Герцена открылась выставка, посвященная заслуженным учителям - РИА Новости, 05.10.2023
В РГПУ им. Герцена открылась выставка, посвященная заслуженным учителям
Выставка, посвященная выпускникам Герценовского университета, учителям, внесшим большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения, открылась в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:07
2023-10-05T16:07
год педагога и наставника
общество
ргпу им. а.и. герцена
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выставка, посвященная выпускникам Герценовского университета, учителям, внесшим большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения, открылась в День учителя в РГПУ им. А. И. Герцена."Сегодня для всех очень значимый праздник — День учителя, и сегодня мы открываем выставку, посвящённую нашим выпускникам, внёсшим неоценимый вклад в развитие образования своим трудом на педагогическом поприще. Герценовский университет всегда был, есть и будет тем учебным заведением, в котором зарождаются традиции. Появляются новые направления, которые потом становятся неотъемлемой частью мировой педагогики. Каждый университет славен своими людьми, преподавателями и выпускниками. На выставке представлена небольшая толика тех людей, которые окончили Герценовский университет, работали в нём или продолжают работать по сей день — это заслуженные учёные и педагоги", - отметил ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.Подробно о выставке, открытой в Год педагога и наставника, рассказала директор музея Герценовского университета Екатерина Колосова. На протяжении двух веков университет подготовил десятки тысяч учителей, которые своим трудом прославили alma mater. Среди них есть и те, кто особенно был отмечен правительственными наградами за высокий профессионализм, за достижения в педагогической деятельности, обеспечивающей качественное образование обучающихся и за образцовую постановку учебно-воспитательной, просветительской и методической работы.На данной выставке представлены фотографии 55 выпускников Герценовского университета разных лет и факультетов.О педагогической династии, насчитывающей 22 педагога, рассказали доцент факультета географии Виктор Мосин и доцент института физики Антонина Мосина.Виктор Георгиевич и Антонина Васильевна окончили Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена в 1967 году. Виктор Георгиевич более 26 лет занимал должность декана географического факультета, является почётным работником высшей школы Российской Федерации. Антонина Васильевна была деканом факультета организаторов народного образования, является Отличником Народного образования и обладателем медали К. Д. Ушинского. ЛГПИ им. А. И. Герцена окончила и мать Виктора Георгиевича Екатерина Мосина. Сейчас педагогические традиции семьи продолжают их дети, внуки и правнуки.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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общество, ргпу им. а.и. герцена, социальный навигатор, сн_образование, фото
Год педагога и наставника, Общество, РГПУ им. А.И. Герцена, Социальный навигатор, СН_Образование

В РГПУ им. Герцена открылась выставка, посвященная заслуженным учителям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Выставка, посвященная выпускникам Герценовского университета, учителям, внесшим большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения, открылась в День учителя в РГПУ им. А. И. Герцена.
"Сегодня для всех очень значимый праздник — День учителя, и сегодня мы открываем выставку, посвящённую нашим выпускникам, внёсшим неоценимый вклад в развитие образования своим трудом на педагогическом поприще. Герценовский университет всегда был, есть и будет тем учебным заведением, в котором зарождаются традиции. Появляются новые направления, которые потом становятся неотъемлемой частью мировой педагогики. Каждый университет славен своими людьми, преподавателями и выпускниками. На выставке представлена небольшая толика тех людей, которые окончили Герценовский университет, работали в нём или продолжают работать по сей день — это заслуженные учёные и педагоги", - отметил ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
1 из 6
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
2 из 6
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
3 из 6
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
4 из 6
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
5 из 6
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаВыставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
Выставка Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
Выставка "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей"
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
6 из 6
Подробно о выставке, открытой в Год педагога и наставника, рассказала директор музея Герценовского университета Екатерина Колосова. На протяжении двух веков университет подготовил десятки тысяч учителей, которые своим трудом прославили alma mater. Среди них есть и те, кто особенно был отмечен правительственными наградами за высокий профессионализм, за достижения в педагогической деятельности, обеспечивающей качественное образование обучающихся и за образцовую постановку учебно-воспитательной, просветительской и методической работы.
На данной выставке представлены фотографии 55 выпускников Герценовского университета разных лет и факультетов.
О педагогической династии, насчитывающей 22 педагога, рассказали доцент факультета географии Виктор Мосин и доцент института физики Антонина Мосина.
Виктор Георгиевич и Антонина Васильевна окончили Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена в 1967 году. Виктор Георгиевич более 26 лет занимал должность декана географического факультета, является почётным работником высшей школы Российской Федерации. Антонина Васильевна была деканом факультета организаторов народного образования, является Отличником Народного образования и обладателем медали К. Д. Ушинского. ЛГПИ им. А. И. Герцена окончила и мать Виктора Георгиевича Екатерина Мосина. Сейчас педагогические традиции семьи продолжают их дети, внуки и правнуки.
 
Год педагога и наставникаОбществоРГПУ им. А.И. ГерценаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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