https://ria.ru/20231005/vybory-1900663774.html

В Госдуме хотят уточнить положения закона о выборах президента

В Госдуме хотят уточнить положения закона о выборах президента - РИА Новости, 05.10.2023

В Госдуме хотят уточнить положения закона о выборах президента

В Госдуму внесли проект поправок, уточняющих положения закона" О выборах президента Российской Федерации", сообщили в пресс-службе главы комитета по... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:05

2023-10-05T13:05

2023-10-05T17:54

политика

россия

госдума рф

павел крашенинников

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли проект поправок, уточняющих положения закона" О выборах президента Российской Федерации", сообщили в пресс-службе главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.Авторы документа предложили внести изменения в ФЗ с учетом того, что Совет Федерации примет решение о дате выборов главы государства в декабре 2023 года — не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Цель поправок — заранее уточнить некоторые законодательные нормы.Поправки предусматривают уточнение положений о фото- и видеосъемке на избирательных участках — ее могут проводить только лица, которые имеют на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением. Обязательное условие — сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах."Закрепляется правило: в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме", — отметил Крашенинников.Законопроект также предлагает:По замыслу авторов инициативы предельную стоимость изготовления агитационных материалов установят в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения на единицу продукции. Сейчас такой предел составляет сто рублей. Кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.Крашенинников добавил, что нововведения носят юридико-технический характер и повторяют уже внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участия в референдуме, а также о выборах депутатов Госдумы. Законопроект призван синхронизировать их в избирательном законодательстве с точки зрения единого подхода к выборам всех уровней власти.Проект документа, помимо депутата Павла Крашенинникова, внес в нижнюю палату парламента сенатор Андрей Клишас.

https://ria.ru/20230929/partiya-1899328860.html

https://ria.ru/20230922/vybory-1898078348.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, павел крашенинников, андрей клишас, совет федерации рф