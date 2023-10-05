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В ЛНР рассказали, как ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/vsu-1900589584.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили
В ЛНР рассказали, как ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили - РИА Новости, 05.10.2023
В ЛНР рассказали, как ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили
На участке Андреевка-Клещеевка на донецком направлении ВСУ на короткое время потеряли связь во время атаки и вынуждены были отступить с потерями, сообщил РИА... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:57
2023-10-05T08:57
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. На участке Андреевка-Клещеевка на донецком направлении ВСУ на короткое время потеряли связь во время атаки и вынуждены были отступить с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. МО РФ в среду сообщило, что войска Украины за сутки на донецком и краснолиманском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили шесть атак противника. "При штурмовых действиях на участке Андреевка-Клещеевка со стороны украинских боевиков у маневренных групп наблюдались нескоординированные действия, которые возникают, как правило, при потере связи. Хаотичные действия продолжались порядка часа, после чего противник, неся потери, отступил на ранее занимаемые позиции" - рассказал Марочко агентству. По его мнению, дезорганизация штурмующих подразделений могла быть вызвана как действиями российских войск РЭБ, так и проблемами на пункте управления ВСУ. Он добавил со ссылкой на собственные источники, что ВСУ начали точечно поджигать участки в районе позиций ВС РФ на краснолиманском направлении, сбрасывают зажигательные боеприпасы с дронов. "В районе Серебрянского лесничества ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) начали точечно поджигать участки в районе наших позиций, сбрасывая с дронов кустарные зажигательные боеприпасы. Таким образом противник пытается "выкурить" русских солдат с занимаемых позиций", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20231004/poteri-1900318969.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В ЛНР рассказали, как ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили

Марочко: на Донецком направлении ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. На участке Андреевка-Клещеевка на донецком направлении ВСУ на короткое время потеряли связь во время атаки и вынуждены были отступить с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
МО РФ в среду сообщило, что войска Украины за сутки на донецком и краснолиманском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили шесть атак противника.
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"При штурмовых действиях на участке Андреевка-Клещеевка со стороны украинских боевиков у маневренных групп наблюдались нескоординированные действия, которые возникают, как правило, при потере связи. Хаотичные действия продолжались порядка часа, после чего противник, неся потери, отступил на ранее занимаемые позиции" - рассказал Марочко агентству.
По его мнению, дезорганизация штурмующих подразделений могла быть вызвана как действиями российских войск РЭБ, так и проблемами на пункте управления ВСУ.
Он добавил со ссылкой на собственные источники, что ВСУ начали точечно поджигать участки в районе позиций ВС РФ на краснолиманском направлении, сбрасывают зажигательные боеприпасы с дронов. "В районе Серебрянского лесничества ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) начали точечно поджигать участки в районе наших позиций, сбрасывая с дронов кустарные зажигательные боеприпасы. Таким образом противник пытается "выкурить" русских солдат с занимаемых позиций", - заявил Марочко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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