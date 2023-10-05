Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/vsu-1900584217.html
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной - РИА Новости, 05.10.2023
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной
Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:33
2023-10-05T07:33
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации &quot;Азов&quot;*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме&quot;, - сказал Марочко.По данным эксперта, замеченный разведкой автомобиль противника остановился возле реки Северский Донец. "После два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html
кременная
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fa0c6942b5effae587dae3c99047d668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной

Марочко: "Азовцы" расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации "Азов"*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме", - сказал Марочко.

По данным эксперта, замеченный разведкой автомобиль противника остановился возле реки Северский Донец.
"После два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр
Вчера, 06:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала