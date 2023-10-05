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Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной - РИА Новости, 05.10.2023
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной
Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:33
2023-10-05T07:33
2023-10-05T07:33
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
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андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации "Азов"*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме", - сказал Марочко.По данным эксперта, замеченный разведкой автомобиль противника остановился возле реки Северский Донец. "После два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html
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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной
Марочко: "Азовцы" расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной