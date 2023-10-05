https://ria.ru/20231005/vsu-1900584217.html

Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной

Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной - РИА Новости, 05.10.2023

Марочко сообщил, что "Азовцы"* расстреляли военнослужащих ВСУ под Кременной

Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:33

2023-10-05T07:33

2023-10-05T07:33

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Радикалы из националистического подразделения "Азов"* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации "Азов"*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме", - сказал Марочко.По данным эксперта, замеченный разведкой автомобиль противника остановился возле реки Северский Донец. "После два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html

кременная

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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность