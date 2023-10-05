https://ria.ru/20231005/ukraina-1900649905.html

В Госдуме заявили, что киевский режим законодательно закрепил терроризм

В Госдуме заявили, что киевский режим законодательно закрепил терроризм - РИА Новости, 05.10.2023

В Госдуме заявили, что киевский режим законодательно закрепил терроризм

Киевский режим законодательно закрепил террористическую деятельность через органы власти, заявила сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:37

2023-10-05T12:37

2023-10-05T12:37

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевский режим законодательно закрепил террористическую деятельность через органы власти, заявила сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "В процессе анализа было выявлено, что киевский режим не просто осуществляет террористическую деятельность, он закрепляет ее законодательно. Это деятельность институционализируется через те органы власти, которые находятся на Украине. Это самое страшное, наверное, что сегодня имеет место быть на Украине", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей на Украине, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По ее словам, в 2021 году Верховная Рада провела масштабную реформу, которой был создан специальный Этический совет правосудия, куда вошли отставные судьи США и Великобритании. Кузнецова рассказала, что сегодня на Украине судебные органы полностью нанимаются представителями других государств. Также она рассказала, что правительство узаконило воровство детей. "Правительство Украины узаконило, по сути, воровство детей. Формулировку эту, я думаю, нужно будет где-то повесить в структуре ООН, формулировку этого документа, который в 2023 году был утверждён как механизм эвакуации детей вице-премьером Украины "Об обязательной эвакуации принудительным способом", - добавила парламентарий. Ранее Кузнецова заявила, что российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу для совместного обсуждения происходящего на Украине. По данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая группа собирает материалы и факты о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа занимается совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20231004/tsakhal-1900471384.html

https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, анна кузнецова, госдума рф, россия, ситуация в днр и лнр