Экс-глава ЕК объяснил, почему Украина неспособна стать членом ЕС
Юнкер: Украина коррумпирована на всех уровнях и неспособна стать членом ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Украина насквозь коррумпирована и потому неспособна к тому, чтобы в скором времени стать членом Европейского Союза, заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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"Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению (в ЕС) и нуждается в масштабных внутренних реформах", - сказал он.
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"У нас плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, когда дело касается верховенства закона. Это не должно повториться снова", - добавил он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.