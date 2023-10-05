https://ria.ru/20231005/ukraina-1900609563.html

Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского

Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского - РИА Новости, 05.10.2023

Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского

Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:40

2023-10-05T10:40

2023-10-05T15:09

в мире

украина

киев

европа

жан-клод юнкер

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine."Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются убедить украинцев в том, что они могут стать членами ЕС немедленно", — сказал он.Юнкер полагает, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как Киев глубоко коррумпирован и нуждается в масштабных внутренних реформах.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Брюссель готовится начать официальные переговоры с Киевом по вопросу вступления в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ria.ru/20231005/istoschenie-1900582513.html

украина

киев

европа

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в мире, украина, киев, европа, жан-клод юнкер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico