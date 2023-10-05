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Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского - РИА Новости, 05.10.2023
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10:40 05.10.2023 (обновлено: 15:09 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900609563.html
Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского
Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского - РИА Новости, 05.10.2023
Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского
Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:40
2023-10-05T15:09
в мире
украина
киев
европа
жан-клод юнкер
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine."Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются убедить украинцев в том, что они могут стать членами ЕС немедленно", — сказал он.Юнкер полагает, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как Киев глубоко коррумпирован и нуждается в масштабных внутренних реформах.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Брюссель готовится начать официальные переговоры с Киевом по вопросу вступления в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
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в мире, украина, киев, европа, жан-клод юнкер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Украина, Киев, Европа, Жан-Клод Юнкер, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Экс-глава ЕК раскрыл, как Евросоюз обманул Зеленского

Юнкер призвал не давать Украине надежду на скорое вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в Евросоюз, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine.
"Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются убедить украинцев в том, что они могут стать членами ЕС немедленно", — сказал он.
Юнкер полагает, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как Киев глубоко коррумпирован и нуждается в масштабных внутренних реформах.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Брюссель готовится начать официальные переговоры с Киевом по вопросу вступления в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте
Вчера, 06:23
 
В миреУкраинаКиевЕвропаЖан-Клод ЮнкерУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
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