https://ria.ru/20231005/ukraina-1900609224.html

Эксперт заявил, что возможные переговоры по Украине без Москвы невозможны

Эксперт заявил, что возможные переговоры по Украине без Москвы невозможны - РИА Новости, 05.10.2023

Эксперт заявил, что возможные переговоры по Украине без Москвы невозможны

Встречи по украинскому урегулированию без участия России ждет неминуемый провал, заявил РИА Новости директор Центра геополитических исследований Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:39

2023-10-05T10:39

2023-10-05T11:10

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дмитрий родионов

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Встречи по украинскому урегулированию без участия России ждет неминуемый провал, заявил РИА Новости директор Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов.Агентство Блумберг в четверг сообщило о подготовке Турцией встречи по Украине в октябре. По информации издания, ее участники обсудят урегулирование конфликта и "формулу мира" Владимира Зеленского. Информацию о подготовке встречи позднее подтвердил источник РИА Новости в Анкаре, уточнив, что конкретики по ней еще нет."Любые встречи, где напрямую не участвуют Россия и Украина, обречены на провал и ничего не изменят", - заявил Родионов, задавшись вопросом, "какая юридическая сила будет у резолюции без подписей" РФ и Украины. "Никакая", - сказал он.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не первый раз делает попытки стать миротворцем в контексте украинского конфликта, подчеркнул эксперт, но без участия Москвы и Киева это просто "геополитический пиар"."И я уверен, Анкара понимает, что такая встреча ничего не изменит", - подчеркнул Родионов.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900610945.html

https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900571065.html

украина

киев

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россия

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