https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html

В России назвали победителя конкурса "Учитель года"

В России назвали победителя конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 05.10.2023

В России назвали победителя конкурса "Учитель года"

Победителем конкурса "Учитель года России 2023" стал преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский. Имя... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:07

2023-10-05T11:07

2023-10-05T13:29

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем конкурса "Учитель года России 2023" стал преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский. Имя победителя объявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Я впервые вижу столько лиц, впервые стою на такой большой сцене, хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел, моим ученикам, седьмой класс, вас немного, но мы с вами сильные", — сказал победитель.Призерами конкурса стали учитель физкультуры из Луганской Народной Республики Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учительница английского языка из Чечни Бэлла Яндиева, учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил победителя и всех педагогов с Днем учителя. Он также объявил победителя конкурса "Первый учитель" — им стала учительница начальных классов из Свердловской области Оксана Крумина."Конкурс, конечно, невероятно важный, потому что, как вы сказали, первый наш учитель — это такая душа, теплота, это столько эмоций, которые переживают родители, когда приводят родители малышей в школу, это первые шаги, это навсегда. Вообще, профессия учителя, дорогие мои коллеги, это про любовь, про любовь к своему делу, про любовь к детям", — сказала на церемонии глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов. В этом году конкурс проходит в 34-й раз, в финале участвовали 90 педагогов из всех регионов. Победителей наградят 5 октября, во время концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.

https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, иран, татьяна голикова, образование - общество, день учителя, всемирный день учителя, социальный навигатор, сн_образование