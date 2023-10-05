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Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 05.10.2023 (обновлено: 22:17 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900815392.html
Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск
Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск - РИА Новости, 05.10.2023
Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск
О выступлении Путина на "Валдае", ходе спецоперации и проверке Шойгу боевой подготовки на полигонах ЮВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:36
2023-10-05T22:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
владимир путин
айсен николаев
южный военный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. О выступлении Путина на "Валдае", ходе спецоперации и проверке Шойгу боевой подготовки на полигонах ЮВО — в материале РИА Новости.Выступление Путина на "Валдае"Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, они будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Как подчеркнул глава государства, Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить.По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, у Москвы нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий.Российские войска, отметил Путин, уверенно себя чувствуют на линии соприкосновения. Накануне они продвинулись вперед от 300 метров до 1,6 километра на 12 участках. Это тактические вещи, но они имеют значение, пояснил он.C начала так называемого контрнаступления украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, указал российский лидер.Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб трубопроводу "Турецкий поток", пытаются нанести удар по нему, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, сказал президент.Он также сообщил, что уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны для участия в спецоперации, еще пять тысяч подписали краткосрочные контракты. В этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией, отметил глава государства.Проверка боевой подготовкиМинистр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и подразделений добровольцев БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО), в штабе объединенной группировки войск командующие доложили ему о нынешней обстановке и планах дальнейших действий. Так, начальник управления боевой подготовки ЮВО сообщил, что контрактники и добровольцы проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую и инженерную подготовку, а также занимаются по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей. Занятия проходят под руководством офицеров, получивших боевой опыт во время участия в спецоперации. По словам командира учебного центра по подготовке операторов беспилотников отряда БАРС, выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он показал Шойгу оборудование, на котором проходит обучение. Главе Минобороны также продемонстрировали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника. Резервные полкиВо время совещания в штабе объединенной группировки войск Шойгу завил, что в российские войска набрали 38 тысяч высокомотивированных добровольцев. По его словам, сто процентов инструкторов имеют боевой опыт, среди них есть и те, кто получил ранения, но вернулся на службу. Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что для всех группировок, действующих в зоне спецоперации, созданы и постоянно пополняются девять резервных полков. В целом идет плановая, активная работа по всем направлениям. На полигонах Южного военного округа одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев, уточнил министр.Он поблагодарил глав Якутии и Бурятии Айсена Николаева и Алексея Цыденова за формирование добровольческих отрядов, а также особо отметил деятельность губернаторов Приморья, Тульской области и Краснодарского края. Шойгу выразил надежду, что "с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить". Женщины-медики на фронтеНа полигонах ЮВО глава Минобороны выразил благодарность женщинам-военнослужащим Медицинской службы российских Вооруженных сил, участвующим в обучении контрактников и добровольцев. Шойгу наградил их наручными часами. Они, в свою очередь, выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на фронте.По словам Шойгу, девушки-добровольцы уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Как заявил впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, множество женщин-медиков служат на фронте героически, что "очень позитивно". Ход спецоперацииАтаки ВСУ на российские регионыСилы ПВО пресекли две попытки киевского режима устроить террористические атаки на российской территории. Около 11:00 мск над Белгородской областью сбили беспилотник, еще один уничтожили в районе 15:00 мск над Брянской областью. Кроме того, около 17:00 морская авиация ЧФ сбила украинский дрон в Черном море.Кроме того, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли центр Шебекино и попали в пекарню и торговый центр. Помимо этого, в ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в трех районах Курской области, о чем рассказал глава региона Роман Старовойт. Приграничный Рыльск обстреляли кассетными боеприпасами, одна женщина получила ранения, повреждены несколько домов, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Кроме того, найдены неразорвавшиеся снаряды.При обстреле ВСУ Горловки в ДНР оказался поврежден дворец культуры "Ветеран", сообщил мэр города Иван Приходько. Задержание шпионовФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области за сотрудничество со украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать данные о военных железнодорожных эшелонах. По данным ведомства, связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, он пытался по собственной воле. Еще одного россиянина, сотрудничавшего со украинским спецслужбами, задержали и заключили под стражу на Сахалине. Так, 57-летний житель Южно-Сахалинска хотел оказать помощь киевскому режиму в деятельности, направленной против безопасности России. Он также вышел на контакт с украинской стороной по личной инициативе, уточнили в ФСБ.В Европе
https://ria.ru/20231005/suverenitet-1900803352.html
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россия, украина, белгородская область, владимир путин, айсен николаев, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей шойгу, европарламент, турецкий поток, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Путин, Айсен Николаев, Южный военный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Шойгу, Европарламент, Турецкий поток, В мире
Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск

Путин: российские войска продвинулись вперед на 12 участках в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда спецназа ВС РФ
Бойцы отряда спецназа ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда спецназа ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. О выступлении Путина на "Валдае", ходе спецоперации и проверке Шойгу боевой подготовки на полигонах ЮВО — в материале РИА Новости.

Выступление Путина на "Валдае"

Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, они будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как подчеркнул глава государства, Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить.
По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, у Москвы нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий.
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Российские войска, отметил Путин, уверенно себя чувствуют на линии соприкосновения. Накануне они продвинулись вперед от 300 метров до 1,6 километра на 12 участках. Это тактические вещи, но они имеют значение, пояснил он.
C начала так называемого контрнаступления украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, указал российский лидер.
Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб трубопроводу "Турецкий поток", пытаются нанести удар по нему, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, сказал президент.
Он также сообщил, что уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны для участия в спецоперации, еще пять тысяч подписали краткосрочные контракты. В этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией, отметил глава государства.
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Проверка боевой подготовки

Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и подразделений добровольцев БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО), в штабе объединенной группировки войск командующие доложили ему о нынешней обстановке и планах дальнейших действий.
Так, начальник управления боевой подготовки ЮВО сообщил, что контрактники и добровольцы проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую и инженерную подготовку, а также занимаются по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей. Занятия проходят под руководством офицеров, получивших боевой опыт во время участия в спецоперации.
По словам командира учебного центра по подготовке операторов беспилотников отряда БАРС, выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он показал Шойгу оборудование, на котором проходит обучение. Главе Минобороны также продемонстрировали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть

Резервные полки

Во время совещания в штабе объединенной группировки войск Шойгу завил, что в российские войска набрали 38 тысяч высокомотивированных добровольцев. По его словам, сто процентов инструкторов имеют боевой опыт, среди них есть и те, кто получил ранения, но вернулся на службу.
Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что для всех группировок, действующих в зоне спецоперации, созданы и постоянно пополняются девять резервных полков. В целом идет плановая, активная работа по всем направлениям. На полигонах Южного военного округа одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев, уточнил министр.
Он поблагодарил глав Якутии и Бурятии Айсена Николаева и Алексея Цыденова за формирование добровольческих отрядов, а также особо отметил деятельность губернаторов Приморья, Тульской области и Краснодарского края. Шойгу выразил надежду, что "с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить".
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Женщины-медики на фронте

На полигонах ЮВО глава Минобороны выразил благодарность женщинам-военнослужащим Медицинской службы российских Вооруженных сил, участвующим в обучении контрактников и добровольцев. Шойгу наградил их наручными часами. Они, в свою очередь, выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на фронте.
По словам Шойгу, девушки-добровольцы уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Как заявил впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, множество женщин-медиков служат на фронте героически, что "очень позитивно".

Ход спецоперации

  • Российские военные за сутки на всех направлениях уничтожили до 625 солдат ВСУ. Противник потерял две американские гаубицы Paladin, две артиллерийские системы М777 и две французские самоходные установки Caesar, самоходную артустановку "Акация" и две "Гвоздики", четыре орудия Д-30 и две гаубицы Д-20, самоходную пушку "Пион", несколько пикапов и автомобилей;
  • Системы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM;
  • В районе Богдановки в Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения украинской армии.
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Вчера, 08:00

Атаки ВСУ на российские регионы

Силы ПВО пресекли две попытки киевского режима устроить террористические атаки на российской территории. Около 11:00 мск над Белгородской областью сбили беспилотник, еще один уничтожили в районе 15:00 мск над Брянской областью. Кроме того, около 17:00 морская авиация ЧФ сбила украинский дрон в Черном море.
Кроме того, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли центр Шебекино и попали в пекарню и торговый центр.
Помимо этого, в ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в трех районах Курской области, о чем рассказал глава региона Роман Старовойт.
Приграничный Рыльск обстреляли кассетными боеприпасами, одна женщина получила ранения, повреждены несколько домов, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Кроме того, найдены неразорвавшиеся снаряды.
При обстреле ВСУ Горловки в ДНР оказался поврежден дворец культуры "Ветеран", сообщил мэр города Иван Приходько.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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4 октября, 08:00

Задержание шпионов

ФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области за сотрудничество со украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать данные о военных железнодорожных эшелонах. По данным ведомства, связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, он пытался по собственной воле.
Еще одного россиянина, сотрудничавшего со украинским спецслужбами, задержали и заключили под стражу на Сахалине. Так, 57-летний житель Южно-Сахалинска хотел оказать помощь киевскому режиму в деятельности, направленной против безопасности России. Он также вышел на контакт с украинской стороной по личной инициативе, уточнили в ФСБ.

В Европе

  • Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил информацию агентства УНН о начале отправки автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire. По данным концерна, поставки выполняются по поручению правительства Германии;
  • Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию "восстановления и модернизации" Украины на период с 2024 по 2027 год. Ожидается, что все член ЕП выразят свое мнение о создании такого фонда на следующей пленарной сессии 16-19 октября;
  • В Словакии президент Зузана Чапутова предложила отсрочить решение по предоставлению военной помощи киевским властям до формирования нового кабмина. Недавно в стране прошли выборы, на которых победила крупная партия Smer во главе с экс-премьером Робертом Фицо, выступающим против поставок вооружений Украине;
  • Глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал, что украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы города.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьВладимир ПутинАйсен НиколаевЮжный военный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ШойгуЕвропарламентТурецкий потокВ мире
 
 
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