https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900815392.html

Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск

Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск - РИА Новости, 05.10.2023

Спецоперация, 5 октября: Путин рассказал об успехах российских войск

О выступлении Путина на "Валдае", ходе спецоперации и проверке Шойгу боевой подготовки на полигонах ЮВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:36

2023-10-05T21:36

2023-10-05T22:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгородская область

владимир путин

айсен николаев

южный военный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. О выступлении Путина на "Валдае", ходе спецоперации и проверке Шойгу боевой подготовки на полигонах ЮВО — в материале РИА Новости.Выступление Путина на "Валдае"Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, они будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Как подчеркнул глава государства, Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить.По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, у Москвы нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий.Российские войска, отметил Путин, уверенно себя чувствуют на линии соприкосновения. Накануне они продвинулись вперед от 300 метров до 1,6 километра на 12 участках. Это тактические вещи, но они имеют значение, пояснил он.C начала так называемого контрнаступления украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, указал российский лидер.Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб трубопроводу "Турецкий поток", пытаются нанести удар по нему, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, сказал президент.Он также сообщил, что уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны для участия в спецоперации, еще пять тысяч подписали краткосрочные контракты. В этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией, отметил глава государства.Проверка боевой подготовкиМинистр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и подразделений добровольцев БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО), в штабе объединенной группировки войск командующие доложили ему о нынешней обстановке и планах дальнейших действий. Так, начальник управления боевой подготовки ЮВО сообщил, что контрактники и добровольцы проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую и инженерную подготовку, а также занимаются по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей. Занятия проходят под руководством офицеров, получивших боевой опыт во время участия в спецоперации. По словам командира учебного центра по подготовке операторов беспилотников отряда БАРС, выпускники центра наработали большой боевой опыт. Он показал Шойгу оборудование, на котором проходит обучение. Главе Минобороны также продемонстрировали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника. Резервные полкиВо время совещания в штабе объединенной группировки войск Шойгу завил, что в российские войска набрали 38 тысяч высокомотивированных добровольцев. По его словам, сто процентов инструкторов имеют боевой опыт, среди них есть и те, кто получил ранения, но вернулся на службу. Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что для всех группировок, действующих в зоне спецоперации, созданы и постоянно пополняются девять резервных полков. В целом идет плановая, активная работа по всем направлениям. На полигонах Южного военного округа одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев, уточнил министр.Он поблагодарил глав Якутии и Бурятии Айсена Николаева и Алексея Цыденова за формирование добровольческих отрядов, а также особо отметил деятельность губернаторов Приморья, Тульской области и Краснодарского края. Шойгу выразил надежду, что "с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить". Женщины-медики на фронтеНа полигонах ЮВО глава Минобороны выразил благодарность женщинам-военнослужащим Медицинской службы российских Вооруженных сил, участвующим в обучении контрактников и добровольцев. Шойгу наградил их наручными часами. Они, в свою очередь, выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на фронте.По словам Шойгу, девушки-добровольцы уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Как заявил впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, множество женщин-медиков служат на фронте героически, что "очень позитивно". Ход спецоперацииАтаки ВСУ на российские регионыСилы ПВО пресекли две попытки киевского режима устроить террористические атаки на российской территории. Около 11:00 мск над Белгородской областью сбили беспилотник, еще один уничтожили в районе 15:00 мск над Брянской областью. Кроме того, около 17:00 морская авиация ЧФ сбила украинский дрон в Черном море.Кроме того, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли центр Шебекино и попали в пекарню и торговый центр. Помимо этого, в ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в трех районах Курской области, о чем рассказал глава региона Роман Старовойт. Приграничный Рыльск обстреляли кассетными боеприпасами, одна женщина получила ранения, повреждены несколько домов, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Кроме того, найдены неразорвавшиеся снаряды.При обстреле ВСУ Горловки в ДНР оказался поврежден дворец культуры "Ветеран", сообщил мэр города Иван Приходько. Задержание шпионовФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области за сотрудничество со украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать данные о военных железнодорожных эшелонах. По данным ведомства, связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, он пытался по собственной воле. Еще одного россиянина, сотрудничавшего со украинским спецслужбами, задержали и заключили под стражу на Сахалине. Так, 57-летний житель Южно-Сахалинска хотел оказать помощь киевскому режиму в деятельности, направленной против безопасности России. Он также вышел на контакт с украинской стороной по личной инициативе, уточнили в ФСБ.В Европе

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https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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россия, украина, белгородская область, владимир путин, айсен николаев, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей шойгу, европарламент, турецкий поток, в мире