https://ria.ru/20231005/sovbez-1900683137.html

Путин создал комиссию Совбеза по противодействию угрозам биобезопасности

Путин создал комиссию Совбеза по противодействию угрозам биобезопасности - РИА Новости, 05.10.2023

Путин создал комиссию Совбеза по противодействию угрозам биобезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:18

2023-10-05T14:18

2023-10-05T15:13

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, которая займется вопросами упраздненной Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Упразднить Межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передав ее функции Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности", - говорится в документе. Как уточняется, указ вступает в силу со дня его подписания.Комиссию возглавит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он руководил комиссией Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.На комиссию возложен ряд функций - оценка нынешних угроз биологической безопасности, оценка уровня защиты жителей России от воздействия опасных биологических факторов, подготовка предложения и рекомендаций Совету безопасности РФ по таким вопросам, как разработка специальных экономических мер по выявлению, предупреждению и устранению биологических угроз, противодействию политике иностранных государств, представляющих угрозу национальным интересам России в области биобезопасности, и другое.Заседания комиссии будут проходить не реже одного раза в полгода, при необходимости - вне очереди. Работу комиссии будет обеспечивать аппарат Совбеза РФ.В 2019 году были утверждены основы государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Основными биологическими угрозами в этом документе определены: модификация свойств и форм патогенных биологических агентов, свойств их переносчиков, изменение мест обитания переносчиков в связи с изменением климата и в результате природных катастроф; возможность преодоления микроорганизмами межвидовых барьеров в сочетании с возникающими под воздействием внешней среды изменениями генотипа и фенотипа организма человека, животных и растений; появление новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос редких или ранее не встречавшихся на территории РФ инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновение и распространение природно-очаговых инфекций, спонтанная зараженность возбудителями инфекций, возврат исчезнувших инфекций.Также в числе биоугроз были обозначены проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии; нарушение нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных и растений, влекущее за собой возникновение заболеваний и их распространение; отсутствие специфического иммунитета к отдельным инфекциям, управляемым с помощью средств специфической профилактики; распространение антимикробной резистентности, рост эпидемиологической значимости условно-патогенных микроорганизмов, увеличение частоты заболеваний, вызываемых инфекциями, у лиц с иммунодефицитными состояниями, распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.Кроме того, к биологическим угрозам были отнесены аварии на объектах, на которых находятся источники биологической опасности и (или) проводятся работы с патогенными биологическими агентами, а также диверсии и (или) террористические акты на этих объектах; террористические акты, связанные с использованием опасных биологических веществ; применение биологических и иных смежных технологий для разработки, производства и использования потенциально опасных биологических агентов в качестве биологического оружия в целях совершения диверсий и (или) террористических актов; бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности, в том числе с использованием генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии.

https://ria.ru/20230913/nauka-1894995585.html

https://ria.ru/20230828/biooruzhie-1892717829.html

https://ria.ru/20230816/bolezni-1890362903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, владимир путин