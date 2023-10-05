https://ria.ru/20231005/shoygu-1900607802.html

Шойгу поблагодарил российских военных за службу

Шойгу поблагодарил российских военных за службу - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу поблагодарил российских военных за службу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:35

2023-10-05T10:35

2023-10-05T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить, сообщило Минобороны. "Всем мои слова благодарности. Я надеюсь, что с такими людьми у нас нет других вариантов, кроме как победить", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html

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безопасность, россия, сергей шойгу