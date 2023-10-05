https://ria.ru/20231005/shoygu-1900607802.html
Шойгу поблагодарил российских военных за службу
Шойгу поблагодарил российских военных за службу - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу поблагодарил российских военных за службу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить, сообщило Минобороны. "Всем мои слова благодарности. Я надеюсь, что с такими людьми у нас нет других вариантов, кроме как победить", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поблагодарил российских военных за службу
Шойгу: с такими людьми у России нет других вариантов, кроме как победить