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Шойгу поблагодарил российских военных за службу - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 05.10.2023 (обновлено: 10:36 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/shoygu-1900607802.html
Шойгу поблагодарил российских военных за службу
Шойгу поблагодарил российских военных за службу - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу поблагодарил российских военных за службу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить, сообщило Минобороны. "Всем мои слова благодарности. Я надеюсь, что с такими людьми у нас нет других вариантов, кроме как победить", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поблагодарил российских военных за службу

Шойгу: с такими людьми у России нет других вариантов, кроме как победить

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск поблагодарил всех российских военных и выразил надежду, что у России с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить, сообщило Минобороны.
"Всем мои слова благодарности. Я надеюсь, что с такими людьми у нас нет других вариантов, кроме как победить", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО
Вчера, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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