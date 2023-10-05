https://ria.ru/20231005/shoygu-1900606827.html
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:32
2023-10-05T10:32
2023-10-05T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы дальнейших действий, сообщили в Минобороны. "В штабе Объединенной группировки войск министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
2023-10-05T10:32
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Шойгу на полигонах Южного военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
2023-10-05T10:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы дальнейших действий, сообщили в Минобороны.
2023-10-05T10:32
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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу заслушал доклады командующих в штабе Объединенной группировки войск