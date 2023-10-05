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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы... РИА Новости, 05.10.2023

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специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы дальнейших действий, сообщили в Минобороны. "В штабе Объединенной группировки войск министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий", - говорится в сообщении.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. 2023-10-05T10:32 true PT5M48S

Шойгу на полигонах Южного военного округа Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны. 2023-10-05T10:32 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, видео