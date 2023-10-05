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Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:37
2023-10-05T08:37
2023-10-05T09:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны."Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", — рассказали в ведомстве.Занятия проводят офицеры с боевым опытом, полученным в специальной военной операции.Контрактники и добровольцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, доставку до транспорта, также учатся организовывать связь в наступательном бою.Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил главе Минобороны, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Шойгу показали учебное оборудование, а также продемонстрировали применение боевого дрона.Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".Глава Минобороны поблагодарил женщин-военнослужащих Медицинской службы Вооруженных сил за обучение контрактников и добровольцев навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.
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Шойгу на полигонах Южного военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
2023-10-05T08:37
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PT4M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев подразделений БАРС в ЮВО
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны
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"Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", — рассказали в ведомстве.
Занятия проводят офицеры с боевым опытом, полученным в специальной военной операции.
Контрактники и добровольцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, доставку до транспорта, также учатся организовывать связь в наступательном бою.
Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений
Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил главе Минобороны, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Шойгу показали учебное оборудование, а также продемонстрировали применение боевого дрона.
Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".
Глава Минобороны поблагодарил женщин-военнослужащих Медицинской службы Вооруженных сил за обучение контрактников и добровольцев навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.