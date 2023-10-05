https://ria.ru/20231005/shoygu-1900587921.html

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:37

2023-10-05T08:37

2023-10-05T09:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны."Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", — рассказали в ведомстве.Занятия проводят офицеры с боевым опытом, полученным в специальной военной операции.Контрактники и добровольцы отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, доставку до транспорта, также учатся организовывать связь в наступательном бою.Командир учебного центра по подготовке операторов беспилотников доложил главе Минобороны, что выпускники уже наработали серьезный боевой опыт. Шойгу показали учебное оборудование, а также продемонстрировали применение боевого дрона.Кроме того, в присутствии министра прошли боевые стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".Глава Минобороны поблагодарил женщин-военнослужащих Медицинской службы Вооруженных сил за обучение контрактников и добровольцев навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.

https://ria.ru/20230926/vooruzheniya-1898707324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на полигонах Южного военного округа Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны. 2023-10-05T08:37 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу