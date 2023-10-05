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Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 05.10.2023 (обновлено: 11:27 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rezerv-1900607503.html
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. "В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал Шойгу. Подводя итог совещания, он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва, говорится в сообщении.
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
2023-10-05T10:35
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Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве

Шойгу обратил внимание на подготовку военнослужащих и добровольцев в резерве

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
«
"В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал Шойгу.
Подводя итог совещания, он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва, говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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