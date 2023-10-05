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Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:35
2023-10-05T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. "В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал Шойгу. Подводя итог совещания, он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва, говорится в сообщении.
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
2023-10-05T10:35
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PT5M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве
Шойгу обратил внимание на подготовку военнослужащих и добровольцев в резерве