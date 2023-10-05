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Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве

Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу обратил внимание на подготовку военных и добровольцев в резерве

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:35

2023-10-05T10:35

2023-10-05T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. "В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал Шойгу. Подводя итог совещания, он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва, говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. 2023-10-05T10:35 true PT5M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, видео