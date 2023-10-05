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В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат - РИА Новости, 05.10.2023
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20:35 05.10.2023 (обновлено: 22:17 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900807865.html
В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат
В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат - РИА Новости, 05.10.2023
В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат
В телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:35
2023-10-05T22:17
происшествия
владимир путин
россия
александр бастрыкин
евгений пригожин
чвк "вагнер"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. В телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших &lt;...&gt; обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", — сообщил глава государства.Как уточнил Путин, экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших не проводилась, но, по его мнению, это необходимо было сделать."К сожалению, &lt;...&gt; экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только десять миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу", — отметил он.Пригожин погиб 23 августа. Он был на борту частного самолета Embraer Legacy, который разбился недалеко от поселка Куженкино в Тверской области. Вместе с ним летели еще девять человек.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/putin-1900805732.html
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происшествия, владимир путин, россия, александр бастрыкин, евгений пригожин, чвк "вагнер", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Александр Бастрыкин, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Крушение частного самолета в Тверской области
В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат

Путин: в телах погибших при падении самолета Пригожина нашли куски ручных гранат

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. В телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших <...> обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", — сообщил глава государства.
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Как уточнил Путин, экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших не проводилась, но, по его мнению, это необходимо было сделать.
"К сожалению, <...> экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только десять миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу", — отметил он.
Пригожин погиб 23 августа. Он был на борту частного самолета Embraer Legacy, который разбился недалеко от поселка Куженкино в Тверской области. Вместе с ним летели еще девять человек.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияВладимир ПутинРоссияАлександр БастрыкинЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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