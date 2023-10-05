https://ria.ru/20231005/putin-1900806530.html

Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина - РИА Новости, 05.10.2023

Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было, сообщил президент России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:27

2023-10-05T20:27

2023-10-05T21:35

владимир путин

евгений пригожин

россия

происшествия

александр бастрыкин

санкт-петербург

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было, сообщил президент России Владимир Путин."Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Ну, мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230829/pokhorony-1892863988.html

https://ria.ru/20231005/russia-1900804241.html

россия

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Внешнего воздействия на самолет не было" – Путин о гибели руководства "Вагнера" "Внешнего воздействия на самолет не было" – Путин о гибели руководства "Вагнера" 2023-10-05T20:27 true PT1M26S

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владимир путин, евгений пригожин, россия, происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)