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Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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18:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/putin-1900784302.html
Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин
Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин
Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:55
2023-10-05T18:55
евразийский экономический союз
украина
си цзиньпин
владимир путин
россия
в мире
экономика
китай
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос о планирующихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае. "Мы неоднократно, действительно, возвращаемся к этой теме, и кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что наш евразийский проект - развитие Евразийского союза экономического - и инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так. Я уже много раз говорил, наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - ответил Путин. Президент отметил, что и в отношении России, и в отношении Китая - еще задолго до начала спецоперации на Украине - некоторые партнеры начали вводить санкции, это превращалось в подобие торговой войны между Китаем и США. По его словам, в условиях ограничений, связанных с логистикой, и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230802/svyazi-1887709961.html
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евразийский экономический союз, украина, си цзиньпин, владимир путин, россия, в мире, экономика, китай
Евразийский экономический союз, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, В мире, Экономика, Китай
Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин

Путин: инициатива Китая "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос о планирующихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае.
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"Мы неоднократно, действительно, возвращаемся к этой теме, и кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что наш евразийский проект - развитие Евразийского союза экономического - и инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так. Я уже много раз говорил, наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - ответил Путин.
Президент отметил, что и в отношении России, и в отношении Китая - еще задолго до начала спецоперации на Украине - некоторые партнеры начали вводить санкции, это превращалось в подобие торговой войны между Китаем и США. По его словам, в условиях ограничений, связанных с логистикой, и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Евразийский экономический союзУкраинаСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияВ миреЭкономикаКитай
 
 
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