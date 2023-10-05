Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин
Путин: инициатива Китая "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос о планирующихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае.
"Мы неоднократно, действительно, возвращаемся к этой теме, и кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что наш евразийский проект - развитие Евразийского союза экономического - и инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так. Я уже много раз говорил, наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - ответил Путин.
Президент отметил, что и в отношении России, и в отношении Китая - еще задолго до начала спецоперации на Украине - некоторые партнеры начали вводить санкции, это превращалось в подобие торговой войны между Китаем и США. По его словам, в условиях ограничений, связанных с логистикой, и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.