https://ria.ru/20231005/putin-1900784302.html

Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин

Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Проект "Один пояс — один путь" и ЕАЭС дополняют друг друга, заявил Путин

Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:55

2023-10-05T18:55

2023-10-05T18:55

евразийский экономический союз

украина

си цзиньпин

владимир путин

россия

в мире

экономика

китай

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу, эти проекты гармонично дополняют друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос о планирующихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае. "Мы неоднократно, действительно, возвращаемся к этой теме, и кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что наш евразийский проект - развитие Евразийского союза экономического - и инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так. Я уже много раз говорил, наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - ответил Путин. Президент отметил, что и в отношении России, и в отношении Китая - еще задолго до начала спецоперации на Украине - некоторые партнеры начали вводить санкции, это превращалось в подобие торговой войны между Китаем и США. По его словам, в условиях ограничений, связанных с логистикой, и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230802/svyazi-1887709961.html

https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html

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евразийский экономический союз, украина, си цзиньпин, владимир путин, россия, в мире, экономика, китай