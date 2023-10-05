https://ria.ru/20231005/putin-1900762727.html
Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха
Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха
Западу следует посылать гуманитарную помощь несчастным людям в Карабахе, но нужно думать об их судьбе в долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:50
2023-10-05T17:50
2023-10-05T18:08
армения
россия
москва
ситуация в зоне карабахского конфликта
нагорный карабах
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западу следует посылать гуманитарную помощь несчастным людям в Карабахе, но нужно думать об их судьбе в долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход. Ну и если уж возвратиться опять к нашим европейским так называемым коллегам, ну, они хотя бы сейчас гуманитарную помощь пускай посылают на содержание тех несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных насиженных мест из Нагорного Карабаха. Но мне кажется, это-то они сделают. Но целом по большом счету нужно, конечно, подумать об их судьбе в долгосрочной перспективе", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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армения, россия, москва, ситуация в зоне карабахского конфликта, нагорный карабах, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Армения, Россия, Москва, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха
Путин: РФ продолжит помощь армянам Карабаха, если Армения останется союзником