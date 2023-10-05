https://ria.ru/20231005/putin-1900742377.html
Запад не обращал внимания на смерти детей на Донбассе до СВО, заявил Путин
Запад не обращал внимания на смерти детей на Донбассе до СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Запад не обращал внимания на смерти детей на Донбассе до СВО, заявил Путин
Пока в Донбассе до начала российской специальной военной операции погибали дети, никто на Западе не плакал по ним, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:02
2023-10-05T17:02
2023-10-05T17:24
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
валдай
в мире
россия
дети
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Пока в Донбассе до начала российской специальной военной операции погибали дети, никто на Западе не плакал по ним, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", - заявил Путин, выступая на заседании Валдайского клуба."Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идет уже десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее", - добавил он.По его словам, СВО напоминает и о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия."Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - подчеркнул Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900687871.html
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донбасс, владимир путин, валдай, в мире, россия, дети
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Валдай, В мире, Россия, Дети
Запад не обращал внимания на смерти детей на Донбассе до СВО, заявил Путин
Путин: Запад до начала СВО не обращал внимания на смерти детей на Донбассе
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Пока в Донбассе до начала российской специальной военной операции погибали дети, никто на Западе не плакал по ним, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", - заявил Путин, выступая на заседании Валдайского клуба.
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
"Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идет уже десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее", - добавил он.
По его словам, СВО напоминает и о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия.
"Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - подчеркнул Путин.
Путин заявил, что Россия готова жестко бороться с выступающими за диктатуру