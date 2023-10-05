https://ria.ru/20231005/putin-1900637846.html

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран - РИА Новости, 05.10.2023

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение уровнем отношений и стратегическим... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:04

2023-10-05T12:04

2023-10-05T12:09

россия

таджикистан

политика

эмомали рахмон

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение уровнем отношений и стратегическим партнерством между Россией и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днём рождения. С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие", - говорится в сообщении.Также уточняется, что ранее российский лидер направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.

https://ria.ru/20231005/ruppur-1900632183.html

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россия, таджикистан, политика, эмомали рахмон, владимир путин