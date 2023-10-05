https://ria.ru/20231005/putin-1900602059.html

Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 05.10.2023

Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

Федеральные и региональные власти, ученые и бизнес должны совместно изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, такое поручение... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:12

2023-10-05T10:12

2023-10-05T12:06

владимир путин

россия

кемеровская область

российская академия наук

строительство

экономика

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральные и региональные власти, ученые и бизнес должны совместно изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания с правительством 16 августа."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали", — говорится в документе.Доложить президенту о результатах необходимо до 1 марта следующего года.Вопрос о строительстве Севсиба обсуждается уже много лет. Дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с Байкало-Амурской магистралью.Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, протяженность магистрали от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска должна составить 1,9 тысячи километров. Отдельно как часть Севсиба рассматривается участок Ельчимо — Чадобец.

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владимир путин, россия, кемеровская область, российская академия наук, строительство, экономика