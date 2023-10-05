https://ria.ru/20231005/putin-1900602059.html
Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги
Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 05.10.2023
Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги
Федеральные и региональные власти, ученые и бизнес должны совместно изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, такое поручение... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:12
2023-10-05T10:12
2023-10-05T12:06
владимир путин
россия
кемеровская область
российская академия наук
строительство
экономика
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральные и региональные власти, ученые и бизнес должны совместно изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания с правительством 16 августа."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали", — говорится в документе.Доложить президенту о результатах необходимо до 1 марта следующего года.Вопрос о строительстве Севсиба обсуждается уже много лет. Дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с Байкало-Амурской магистралью.Согласно стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, протяженность магистрали от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска должна составить 1,9 тысячи километров. Отдельно как часть Севсиба рассматривается участок Ельчимо — Чадобец.
https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html
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владимир путин, россия, кемеровская область, российская академия наук, строительство, экономика
Владимир Путин, Россия, Кемеровская область, Российская академия наук, Строительство, Экономика
Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали