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На Аллу Пугачеву подали в суд из-за проблем с недвижимостью - РИА Новости, 05.10.2023
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Шоубиз
 
12:09 05.10.2023 (обновлено: 12:10 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/pugacheva-1900628029.html
На Аллу Пугачеву подали в суд из-за проблем с недвижимостью
На Аллу Пугачеву подали в суд из-за проблем с недвижимостью - РИА Новости, 05.10.2023
На Аллу Пугачеву подали в суд из-за проблем с недвижимостью
На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подал в суд предприниматель из Саратова Анатолий Рыськов, следует из картотеки Солнечногорского городского... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:09
2023-10-05T12:10
шоубиз
новости шоу-бизнеса
алла пугачева
солнечногорск
знаменитости
кристина орбакайте
московская область (подмосковье)
филипп киркоров
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подал в суд предприниматель из Саратова Анатолий Рыськов, следует из картотеки Солнечногорского городского суда Московской области.Там же указано, что третьим лицом по данному делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. А само заседание назначено на 31 октября.По информации Агентства городских новостей "Москва", Рыськов обратился в суд с требованием снести некое сооружение, которое мешает беспрепятственно подходить к береговой линии.&quot;Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам&quot;, — рассказала помощник председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова.По данным ряда СМИ, сооружение, о котором идет речь, — это пирс, прилегающий к территории знаменитой загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска). Ранее народная артистка арендовала там береговую линию и пирс. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте ситуацию пока не прокомментировали. Это не первый раз, когда Рыськов судится со знаменитостями. Так, в феврале этого года, он подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова. Причиной тоже послужил пирс, но уже на даче певца. Отмечалось, что постройка якобы мешает мужчине рыбачить. Позже стало известно, что артист выиграл это дело.
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новости шоу-бизнеса, алла пугачева, солнечногорск, знаменитости, кристина орбакайте, московская область (подмосковье), филипп киркоров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Алла Пугачева, Солнечногорск, Знаменитости, Кристина Орбакайте, Московская область (Подмосковье), Филипп Киркоров
На Аллу Пугачеву подали в суд из-за проблем с недвижимостью

На Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд из-за загородной недвижимости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте
Певица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подал в суд предприниматель из Саратова Анатолий Рыськов, следует из картотеки Солнечногорского городского суда Московской области.
© Официальный сайт Солнечногорского городского суда Московской областиСкриншот страницы сайта Солнечногорского городского суда Московской области
Скриншот страницы сайта Солнечногорского городского суда Московской области
© Официальный сайт Солнечногорского городского суда Московской области
Скриншот страницы сайта Солнечногорского городского суда Московской области
Там же указано, что третьим лицом по данному делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. А само заседание назначено на 31 октября.
По информации Агентства городских новостей "Москва", Рыськов обратился в суд с требованием снести некое сооружение, которое мешает беспрепятственно подходить к береговой линии.
«

"Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", — рассказала помощник председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова.

По данным ряда СМИ, сооружение, о котором идет речь, — это пирс, прилегающий к территории знаменитой загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска).
Ранее народная артистка арендовала там береговую линию и пирс.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте ситуацию пока не прокомментировали.
Это не первый раз, когда Рыськов судится со знаменитостями. Так, в феврале этого года, он подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова.
Причиной тоже послужил пирс, но уже на даче певца. Отмечалось, что постройка якобы мешает мужчине рыбачить. Позже стало известно, что артист выиграл это дело.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаАлла ПугачеваСолнечногорскЗнаменитостиКристина ОрбакайтеМосковская область (Подмосковье)Филипп Киркоров
 
 
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