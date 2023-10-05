https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html

Губернатор Орлов спрогнозировал темпы роста экономики Приамурья

Губернатор Орлов спрогнозировал темпы роста экономики Приамурья - РИА Новости, 05.10.2023

Губернатор Орлов спрогнозировал темпы роста экономики Приамурья

В ближайшей перспективе структура региональной экономики Амурской области изменится, на первый план выйдут новые виды деятельности, такие как газохимия и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:53

2023-10-05T08:53

2023-10-05T08:53

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурский гпз

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости. В ближайшей перспективе структура региональной экономики Амурской области изменится, на первый план выйдут новые виды деятельности, такие как газохимия и логистика, а ВРП региона прогнозируются до 4-5% ежегодно, заявил губернатор Василий Орлов. Прогноз социально-экономического развития региона до 2026 года рассмотрели в правительстве Амурской области. Он подготовлен министерством экономического развития и внешних связей области совместно с профильными ведомствами региона. В основу прогноза легла недавно утвержденная стратегия развития области до 2035 года, сценарные условия развития экономики РФ, приоритетные задачи из указов президента страны, национальные, федеральные и региональные проекты, а также планы по развитию отдельных крупных предприятий. "В ближайшей перспективе структура региональной экономики изменится. Помимо традиционных отраслей, таких, как добыча ископаемых, сельское хозяйство, электроэнергетика, на первый план выйдут новые перспективные виды деятельности – газохимия и логистика. В результате темпы роста ВРП прогнозируются на уровне 4-5% ежегодно. Значительного роста ожидаем в промышленности за счет запуска Амурского ГПЗ, Амурского ГХК, а также развития сопутствующих производств газохимического кластера", - цитирует Орлова его пресс-служба. По данным областного правительства, также рост в промышленности будет связан с наращиванием мощностей на Огоджинском месторождении, в планах добывать более 7 миллионов тонн угля, что почти в два раза больше объемов, добываемых сейчас. Вместе с этим запланировано освоение новых месторождений медно-никелевых и титаномагнетитовых руд. Кроме того, уточняет областное правительство, сельское хозяйство ежегодно будет прирастать в среднем на 4% за счет положительной динамики как в растениеводстве, так и в животноводстве в результате повышения производительности сельхозкультур, ввода новых животноводческих комплексов в Ивановском, Тамбовском, Серышевском округах и Октябрьском районе мощностью более 4 тысяч коров. С учетом завершения реализации крупнейших инвестпроектов глава региона напомнил о необходимости активного привлечения новых инвесторов в область через использование преференционного режима территорий опережающего развития, механизма приоритетных инвестпроектов и применения основных элементов регионального инвестстандарта. По сообщению министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, динамичный рост экономики напрямую связан и с качеством жизни населения: благодаря появлению новых и сохранению действующих высокопроизводительных мест на предприятиях региона средняя заработная плата ежегодно будет прирастать на 7% за счет транспортировки и хранения, химического производства, добычи и энергетики. Открытие высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест будут стимулировать увеличение числа занятых в экономике, а также снижение безработицы в регионе, уверена министр.

https://ria.ru/20230929/lidery-1899435147.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор), амурский гпз