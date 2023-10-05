https://ria.ru/20231005/polki-1900611427.html
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки - РИА Новости, 05.10.2023
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
Для российских боевых подразделений, действующих в зоне специальной военной операции, сформировали резервные полки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:45
2023-10-05T10:45
2023-10-05T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Для российских боевых подразделений, действующих в зоне специальной военной операции, сформировали резервные полки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск. "Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал глава военного ведомства.Он отметил, что абсолютно все офицеры-инструкторы, которые проводят подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть бойцы, получившие ранения, но решившие вернуться на службу.В числе добровольцев приходят высокомотивированные люди, готовые к выполнению боевых задач, подчеркнул Шойгу. Многие из них завершили полугодовой контракт, но возвращаются во второй и даже в третий раз.Кроме того, глава Минобороны высоко оценил работу регионов по подготовке военнослужащих."Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей, для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить", — сказал Шойгу.Он отметил, что происходит серьезное объединение всех регионов страны, они не только оказывают очень большую гуманитарную помощь, но и участвуют в восстановлении областей и республик, вошедших в состав России.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899028420.html
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
2023-10-05T10:45
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
Шойгу: для войск в зоне СВО сформировали 9 резервных полков, идет их пополнение