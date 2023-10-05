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В Санкт-Петербурге подсчитали число иностранных туристов - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
12:15 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html
В Санкт-Петербурге подсчитали число иностранных туристов
В Санкт-Петербурге подсчитали число иностранных туристов - РИА Новости, 05.10.2023
В Санкт-Петербурге подсчитали число иностранных туристов
Санкт-Петербург в период с января по сентябрь 2023 года посетили 384 тысячи иностранных путешественников, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:15
2023-10-05T12:15
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новости - туризм
санкт-петербург
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туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург в период с января по сентябрь 2023 года посетили 384 тысячи иностранных путешественников, сообщает городской комитет по развитию туризма.Прошлогодние показатели были превышены на 39 процентов. При этом 218 тысяч гостей приехали из стран ближнего зарубежья, 166 – дальнего. Особенно выросло число путешественников из Белоруссии, Китая и Ирана.Чиновники напомнили, что с 1 августа разрешены групповые безвизовые поездки между Россией, Китаем и Ираном. Одновременно был запущен механизм оформления в Россию электронных виз для граждан 52 стран. За два месяца этой возможностью воспользовались 70 тысяч иностранцев. Примерно две трети из них побывали в Петербурге, при этом восемь тысяч туристов с 1 августа по 3 октября прибыли прямо в Северную столицу.За девять месяцев город принял 7,8 миллиона туристов, что всего на 200 тысяч меньше, чем за весь прошлый год. Большинство гостей – россияне.По информации комитета, для нынешнего турсезона характерны три основные тенденции: популярность межрегиональных маршрутов, запрос гостей на новые впечатления и рост числа путешественников с детьми.
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новости - туризм, санкт-петербург, отдых в россии, достопримечательности, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, отдых в России, Достопримечательности, Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные
В Санкт-Петербурге подсчитали число иностранных туристов

Власти Петербурга: в 2023 году город принял 384 тысячи иностранных туристов

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург в период с января по сентябрь 2023 года посетили 384 тысячи иностранных путешественников, сообщает городской комитет по развитию туризма.
Прошлогодние показатели были превышены на 39 процентов. При этом 218 тысяч гостей приехали из стран ближнего зарубежья, 166 – дальнего. Особенно выросло число путешественников из Белоруссии, Китая и Ирана.
Чиновники напомнили, что с 1 августа разрешены групповые безвизовые поездки между Россией, Китаем и Ираном. Одновременно был запущен механизм оформления в Россию электронных виз для граждан 52 стран. За два месяца этой возможностью воспользовались 70 тысяч иностранцев. Примерно две трети из них побывали в Петербурге, при этом восемь тысяч туристов с 1 августа по 3 октября прибыли прямо в Северную столицу.
За девять месяцев город принял 7,8 миллиона туристов, что всего на 200 тысяч меньше, чем за весь прошлый год. Большинство гостей – россияне.
По информации комитета, для нынешнего турсезона характерны три основные тенденции: популярность межрегиональных маршрутов, запрос гостей на новые впечатления и рост числа путешественников с детьми.
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