https://ria.ru/20231005/oteli-1900496515.html
Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники
Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники - РИА Новости, 05.10.2023
Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники
Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, сообщают МТС Travel и РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:05
2023-10-05T06:05
2023-10-05T06:15
туризм
новости - туризм
отдых в россии
москва
мурманск
санкт-петербург
отели
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807141362_0:365:2991:2047_1920x0_80_0_0_5434444ab81bcb159c1574eeacbf9567.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, сообщают МТС Travel и Bronevik.Специалисты сервисов провели исследование, проанализировав данные бронирований пользователями отелей и другого жилья на период с 4 по 6 ноября. Результаты анализа есть в распоряжении РИА Новости.Оказалось, что средняя цена гостиницы на этот период составляет 4,8 тысячи рублей в сутки. Это на три процента или 100 рублей выше, чем в среднем по стране в обычные дни.За год средний чек бронирования вырос на 600 рублей, до 5,1 тысячи рублей в сутки. Две трети заказов – на отели, в основном туристы выбирают "трешки" и "четверки".Санкт-Петербург – самый популярный город для поездки на праздничные даты в ноябре, туда отправится каждый десятый пользователь. Средняя стоимость номера – 5,2 тысячи рублей в день.Девять процентов туристов посетят Москву, шесть – Мурманск. За проживание в этих городах платят в среднем по 5,9 и 4,7 тысячи рублей за день. Стоимость ночи в Казани и Нижнем Новгороде – 6,1 и 5,1 тысячи рублей соответственно.
https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html
москва
мурманск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807141362_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_17a458b67d3d7b0bae62eb68130c35f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, отдых в россии, москва, мурманск, санкт-петербург, отели, туризм
Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Отели, Туризм
Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники
Исследование: средняя цена отеля на выходные в ноябре – более 5,1 тысячи рублей
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, сообщают МТС Travel и Bronevik.
Специалисты сервисов провели исследование, проанализировав данные бронирований пользователями отелей и другого жилья на период с 4 по 6 ноября. Результаты анализа есть в распоряжении РИА Новости.
Оказалось, что средняя цена гостиницы на этот период составляет 4,8 тысячи рублей в сутки. Это на три процента или 100 рублей выше, чем в среднем по стране в обычные дни.
За год средний чек бронирования вырос на 600 рублей, до 5,1 тысячи рублей в сутки. Две трети заказов – на отели, в основном туристы выбирают "трешки" и "четверки".
Санкт-Петербург
– самый популярный город для поездки на праздничные даты в ноябре, туда отправится каждый десятый пользователь. Средняя стоимость номера – 5,2 тысячи рублей в день.
Девять процентов туристов посетят Москву
, шесть – Мурманск
. За проживание в этих городах платят в среднем по 5,9 и 4,7 тысячи рублей за день. Стоимость ночи в Казани
и Нижнем Новгороде
– 6,1 и 5,1 тысячи рублей соответственно.
Авиакомпании рассказали, как искать дешевые билеты