https://ria.ru/20231005/oteli-1900496515.html

Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники

Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники - РИА Новости, 05.10.2023

Названа стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники

Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, сообщают МТС Travel и РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:05

2023-10-05T06:05

2023-10-05T06:15

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, сообщают МТС Travel и Bronevik.Специалисты сервисов провели исследование, проанализировав данные бронирований пользователями отелей и другого жилья на период с 4 по 6 ноября. Результаты анализа есть в распоряжении РИА Новости.Оказалось, что средняя цена гостиницы на этот период составляет 4,8 тысячи рублей в сутки. Это на три процента или 100 рублей выше, чем в среднем по стране в обычные дни.За год средний чек бронирования вырос на 600 рублей, до 5,1 тысячи рублей в сутки. Две трети заказов – на отели, в основном туристы выбирают "трешки" и "четверки".Санкт-Петербург – самый популярный город для поездки на праздничные даты в ноябре, туда отправится каждый десятый пользователь. Средняя стоимость номера – 5,2 тысячи рублей в день.Девять процентов туристов посетят Москву, шесть – Мурманск. За проживание в этих городах платят в среднем по 5,9 и 4,7 тысячи рублей за день. Стоимость ночи в Казани и Нижнем Новгороде – 6,1 и 5,1 тысячи рублей соответственно.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, отдых в россии, москва, мурманск, санкт-петербург, отели, туризм