https://ria.ru/20231005/murashko-1900604312.html

Мурашко заявил о росте проблем с ожирением среди подростков

Мурашко заявил о росте проблем с ожирением среди подростков - РИА Новости, 05.10.2023

Мурашко заявил о росте проблем с ожирением среди подростков

Ожирением в России все чаще страдают подростки 15-17 лет, для решения этой проблемы, в том числе, предлагается запретить рекламу, которая формирует у детей... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:23

2023-10-05T10:23

2023-10-05T10:23

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ожирением в России все чаще страдают подростки 15-17 лет, для решения этой проблемы, в том числе, предлагается запретить рекламу, которая формирует у детей положительное представление о продуктах, не соответствующих принципам здорового питания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Возрастная структура ожирения... на сегодняшний день имеет тенденцию к омоложению", - сказал Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения". Наиболее часто ожирение выявляют у детей 15-17 лет, причём ежегодно число впервые выявленных случаев в этой возрастной группе увеличивается, следует из презентации министра. Ожирение у детей повышает риск смерти во взрослом возрасте, подчеркнул Мурашко. В рамках межведомственного взаимодействия для борьбы с ожирением у детей предполагается увеличить число специалистов по профилактической медицине, разрабатывать индивидуальные программы питания, создавать среду, поддерживающую здоровый образ жизни, совершенствовать питание в образовательных организациях, а также ввести дополнительные законодательные требования к перечню информации по рекламе детского питания и внести изменения в законодательство о рекламе о запрете размещения материалов, способствующих формированию у детей положительного представления о продуктах, не соответствующих принципам здорового питания, отмечается в презентации.

https://ria.ru/20231004/2024-1900418782.html

https://ria.ru/20230929/lekarstva-1899361398.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество