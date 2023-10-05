https://ria.ru/20231005/moskva-1900591575.html

Исследование показало, кто потратил больше всех на летний отдых в Москве

Исследование показало, кто потратил больше всех на летний отдых в Москве - РИА Новости, 05.10.2023

Исследование показало, кто потратил больше всех на летний отдых в Москве

Краснодарские туристы потратили больше всех денег на летний отдых в Москве - в среднем 21 тысячу рублей на человека без учета стоимости билетов и проживания, на РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:08

2023-10-05T09:08

2023-10-05T09:09

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Краснодарские туристы потратили больше всех денег на летний отдых в Москве - в среднем 21 тысячу рублей на человека без учета стоимости билетов и проживания, на втором месте гости из Ростовской области, а на третьем из Санкт-Петербурга - 15,2 тысячи рублей и 12,8 тысячи рублей соответственно, говорится в исследовании геосервиса "2ГИС", сервиса бронирования гостиниц "Отелло" и комитета по туризму Москвы, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысячи рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей. Больше всего тратили в столице гости из Краснодарского края (в среднем 21 тысячу рублей на человека), Ростовской области (15,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (12,8 тысячи рублей), Татарстана (12,6 тысячи рублей) и Саратовской области (11 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, за три летних месяца столицу посетили 6,5 миллиона человек из других регионов России: больше всех туристов приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей. В свою очередь самыми популярными местами, которые искали на картах, стали Парк Горького, "Зарядье" и парк развлечений "Остров Мечты". Кремль занял четвертую строчку в списке достопримечательностей. "Первые два места остаются неизменными продолжительное время - и летом-2021, и летом-2022 Парк Горького и "Зарядье" также были популярнее остальных геообъектов Москвы в поиске на картах "2ГИС". А вот "Остров Мечты" ворвался в тройку лидеров летом 2023 года - по итогам летнего сезона 2022 года он замыкал топ-10", - добавили там. По подсчетам аналитиков, этим летом поиск мест размещения на картах вырос на 23% в сравнении с летом прошлого года. За июнь-август 2023 пользователи геосервиса открывали карточки гостиниц, хостелов и баз отдыха в России 37,3 миллиона раз. При этом каждое пятое бронирование отеля в России этим летом приходилось на Москву.

https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html

https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html

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новости - туризм, москва, россия, краснодарский край, зарядье, отдых в россии