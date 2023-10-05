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В Анкаре заявили о поддержке усилий по урегулированию между Баку и Ереваном - РИА Новости, 05.10.2023
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13:00 05.10.2023 (обновлено: 13:02 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/mir-1900662487.html
В Анкаре заявили о поддержке усилий по урегулированию между Баку и Ереваном
В Анкаре заявили о поддержке усилий по урегулированию между Баку и Ереваном - РИА Новости, 05.10.2023
В Анкаре заявили о поддержке усилий по урегулированию между Баку и Ереваном
Турция поддерживает усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении министерства национальной обороны страны. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:00
2023-10-05T13:02
азербайджан
ильхам алиев
армения
никол пашинян
в мире
турция
ситуация в нагорном карабахе
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Турция поддерживает усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении министерства национальной обороны страны. "Исходя из понимания принципа "два государства - один народ", мы еще раз заявляем, что поддерживаем наших азербайджанских братьев и сестер в их справедливом деле и поддерживаем усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией во имя стабильности в Кавказском регионе", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
армения
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азербайджан, ильхам алиев, армения, никол пашинян, в мире, турция, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Ильхам Алиев, Армения, Никол Пашинян, В мире, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Анкаре заявили о поддержке усилий по урегулированию между Баку и Ереваном

МО Турции: Анкара поддерживает усилия по установлению мира между Баку и Ереваном

© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Fotolia / Sheftime
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Турция поддерживает усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении министерства национальной обороны страны.
"Исходя из понимания принципа "два государства - один народ", мы еще раз заявляем, что поддерживаем наших азербайджанских братьев и сестер в их справедливом деле и поддерживаем усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией во имя стабильности в Кавказском регионе", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Покинувшие Карабах жители сохраняют право на возвращение, заявили в Баку
3 октября, 22:27
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
АзербайджанИльхам АлиевАрменияНикол ПашинянВ миреТурцияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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