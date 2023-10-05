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Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС

Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС - РИА Новости, 05.10.2023

Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:53

2023-10-05T12:53

2023-10-05T12:53

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виктор орбан

илон маск

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БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего Рейха, призвав не допустить его принятия, американский предприниматель Илон Маск высказал такую же точку зрения. Ранее замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что новый закон о свободе СМИ в Евросоюзе призван защитить журналистов и европейские демократии. "Еще одно предложение Брюсселя, направленное против свободы: установление тотального контроля над СМИ. Мы, жители центральной Европы, видели такие вещи в прошлом. Они назывались Коминформ и Имперская палата печати. Никогда снова!" - написал Орбан в соцсети Х (бывшая Twitter). "Абсолютно", - написал в комментарии к записи Орбана Маск.

https://ria.ru/20230909/zakon-1895245243.html

https://ria.ru/20231003/mask-1900166179.html

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брюссель

европа

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в мире, технологии, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, илон маск, вера юрова, евросоюз, еврокомиссия, twitter