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Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
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12:53 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mask-1900657815.html
Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС
Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:53
2023-10-05T12:53
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БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего Рейха, призвав не допустить его принятия, американский предприниматель Илон Маск высказал такую же точку зрения. Ранее замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что новый закон о свободе СМИ в Евросоюзе призван защитить журналистов и европейские демократии. "Еще одно предложение Брюсселя, направленное против свободы: установление тотального контроля над СМИ. Мы, жители центральной Европы, видели такие вещи в прошлом. Они назывались Коминформ и Имперская палата печати. Никогда снова!" - написал Орбан в соцсети Х (бывшая Twitter). "Абсолютно", - написал в комментарии к записи Орбана Маск.
https://ria.ru/20230909/zakon-1895245243.html
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в мире, технологии, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, илон маск, вера юрова, евросоюз, еврокомиссия, twitter
В мире, Технологии, Венгрия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, Илон Маск, Вера Юрова, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter
Орбан и Маск выступили против нового закона о свободе СМИ в ЕС

Орбан и Маск назвали направленным против свободы новый закон о СМИ в ЕС

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего Рейха, призвав не допустить его принятия, американский предприниматель Илон Маск высказал такую же точку зрения.
Ранее замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что новый закон о свободе СМИ в Евросоюзе призван защитить журналистов и европейские демократии.
Илон Маск
СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента
9 сентября, 22:21
"Еще одно предложение Брюсселя, направленное против свободы: установление тотального контроля над СМИ. Мы, жители центральной Европы, видели такие вещи в прошлом. Они назывались Коминформ и Имперская палата печати. Никогда снова!" - написал Орбан в соцсети Х (бывшая Twitter).
"Абсолютно", - написал в комментарии к записи Орбана Маск.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х
3 октября, 13:51
 
В миреТехнологииВенгрияБрюссельЕвропаВиктор ОрбанИлон МаскВера ЮроваЕвросоюзЕврокомиссияTwitter
 
 
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