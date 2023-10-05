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ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 05.10.2023 (обновлено: 19:40 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kontrnastuplenie-1900773015.html
ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек
ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек
ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:13
2023-10-05T19:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
киев
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
украина
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", — отметил президент.Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, заявил глава государства и выразил уверенность, что все задачи будут выполнены.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин, за это время ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Танки должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не изменила на поле боя.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html
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вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, киев, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", украина, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Украина, Сергей Шойгу, НАТО
ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек

Путин: Киев потерял более 90 тысяч военных с начала контрнаступления в июне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", — отметил президент.
Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, заявил глава государства и выразил уверенность, что все задачи будут выполнены.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин, за это время ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
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Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Танки должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не изменила на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинКиевРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"УкраинаСергей ШойгуНАТО
 
 
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