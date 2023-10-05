https://ria.ru/20231005/kontrnastuplenie-1900773015.html

ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек

ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек

ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:13

2023-10-05T18:13

2023-10-05T19:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

владимир путин

киев

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

украина

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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", — отметил президент.Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, заявил глава государства и выразил уверенность, что все задачи будут выполнены.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин, за это время ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.Министр обороны Сергей Шойгу также указывал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Танки должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не изменила на поле боя.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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